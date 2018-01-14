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أخبار العالم

حاكم هاواي الأمريكية: لا يوجد تهديد حقيقي يهدد أمن الولاية

الأحد 14/يناير/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
ا ش ا
أكد حاكم ولاية هاواي الأمريكية ديفيد إيدج أنه لا يوجد أي تهديد حقيقي يهدد أمن واستقرار الولاية.

وقال إيدج - في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أورده راديو (سوا) الأمريكي اليوم /الأحد/ - "إن رسالة أرسلت بالخطأ إلى سكان الولاية تحذرهم من هجوم وشيك لصاروخ باليستي عندما ضغط موظف في وكالة إدارة الطوارئ بالخطأ على زر الإنذار".

وأعرب حاكم الولاية عن غضبه الشديد جراء ما حدث، مضيفا أنه يفعلون كل ما في وسعهم للتأكد أن هذا الحدث لن يتكرر مرة أخرى.

كان قد أُرسل التحذير -أمس- على الهواتف المحمولة والإذاعة لقصف صاروخ بالستي على الولاية، ليتضح لاحقا أن الإنذار كان كاذبا، ويأتي ذلك وسط قلق بشأن تطوير كوريا الشمالية لصواريخ باليستية نووية.

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