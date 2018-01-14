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أخبار العالم

التايمز: زعيم كوريا الشمالية عاشق للألعاب الشتوية وسيغزو جارته الجنوبية بـ "جيش الحسناوات"

الأحد 14/يناير/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
ا ش ا
رأت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونج-أون يستعد لشن هجوم عبر الحدود على شبه الجزيرة الكورية، تقوده نخبة من العناصر المدربة تدريبا عاليا، تصفها كوريا الجنوبية بـ "جيش الحسناوات".

وأوضحت الصحيفة أن كوريا الشمالية تجند فتيات جميلات مختارات بعناية للانضمام إلى "جيش الحسناوات" اللائي سينتقل وفد منهن لتشجيع الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

وأشارت صحيفة "التايمز" البريطانية إلى أنه رغم اللياقة البدنية السيئة للديكتاتور فإنه يعرف بعشقه للرياضات الشتوية، وهو ما ورثه من أيام دراسته في سويسرا، لافتة إلى أنه متزوج من مشجعة سابقة، لذلك ربما يندهش الدبلوماسيون بمفاجأته القادمة.
ومن المرجح أن تشارك كوريا الشمالية في دورة الالعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

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