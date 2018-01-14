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برلمان

فرج عامر: الوزراء الجدد تحت المجهر البرلماني ونتمنى لهم التوفيق

الأحد 14/يناير/2018 - 11:18 م
صدى البلد
معتز الخصوصى

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعديلات الوزارية المحدودة والتى تمت قبل الانتخابات الرئاسية فى رسالة واضحة من سيادته أن مصلحة الوطن أعلى من اى شيء، وأنه لا مجال للايادى المرتعشة وانه لا مجال للمجاملات.

وأضاف عامر في بيان له، أن الوزراء الجدد وأيضا القدامى تحت المجهر البرلماني وهذه الفرصة الأخيرة لاستمرار البعض فى الحكومة الجديدة التى ستشكل بعد الانتخابات الرئاسية، وأن بالعمل والاجتهاد والإخلاص لمصلحة الوطن سيكون الثواب والعقاب، فلا مجال لمن لا يعمل، ولا مجال لمن يستهتر بالشأن المصرى، فالوزارة تكليف وليس تشريف.

 وأردف أن التعديل الوزاري المحدود الذى وافق عليه البرلمان، يتماشى مع سياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمة على عدم هدم الهيكل الحكومى، لكن تغيير من يثبت عدم قدرته إدارة الملف المنوط به.

وأضاف النائب، نتفاءل بالتعديل الوزاري ونقف داعمين لهم ما دمنا نعلي مصلحة الوطن، وننتظر أفكارا خارج الصندوق، وننتظر استراتيجيات عمل، ووزراء حرب وليس وزراء مكاتب.

 

 

 

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