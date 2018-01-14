في ذكرى مئوية مولد عبدالناصر.. «بني مر» تؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية.. فيديو وصور

تحل غدا ذكرى مئوية مولد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ابن قرية بني مر بمحافظة أسيوط ومفجر ثورة 23 يوليو عام 1952 ضد الحكم الملكي والذي قضى على الإقطاع، ولكن تختلف ذكرى مولد " عبدالناصر " عن كل عام سبق خاصة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسم الزعيم الراحل على مشروع الهضبة تخليدا له، الأمر الذي استقبله أهالي قرية بني مر مسقط رأس " عبدالناصر " بكل ترحيب معلنين تأييدهم للرئيس السيسي لتولي فترة رئاسة ثانية، " صدى البلد " التقى أهالي قرية بني مر في مئوية مولد " عبدالناصر ".



وقال المهندس علي عطية حسين نجل عم الزعيم الراحل "جمال عبدالناصر" إن منزل الحاج خليل جد جمال عبدالناصر هو مسقط رأس جمال عبدالناصر وعندما كان يخدم في جيش منقباد هو وزملاؤه كان جدي الحاج حسين يقوم باستضافته هو وزملائه في المنزل وكانوا بصفة مستمرة يأتون في فسحة إلى القرية ولكن للأسف قبل ثورة 52 توفي جد عبد الناصر الحاج حسين وتأثر به كثيرا عبد الناصر، وعلى الرغم من تأثره بوفاة جده إلا أنه لم يتوقف عن اجتماعات الضباط الأحرار حيث اجتمع أكثر من مرة بهم بمنزل جدة بالقرية وكانوا يجلسون على "مسطبة " طينية لأن المنزل مبني بالطين والطوب اللبن وسقفه من الجريد والعروق الخشبية وكان على رأس الحاضرين معه الرئيس محمد نجيب.



وتابع: كانت القرية في استقبالهم وقام عمدة القرية ماهر على بدعوتهم لتناول الغداء وبعد الغداء ألقى عبد الناصر أول خطبة له في القرية، وعندما أراد بعض المنافقين التفخيم في عبد الناصر قال لهم في خطبته إنني أنا جمال عبد الناصر حسين وكلكم تعرفون عائلة الحاج حسين إنني من عائلة فقيرة، وأعدكم أنني سوف أعيش وأموت فقيرا.



وأكد عطية ثقتهم في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي خلد ذكرى " عبدالناصر " بعد إطلاق اسمه على مشروع الهضبة القومي حتى يعرف الجميع من هو جمال عبدالناصر، مشيرا إلى تأييدهم لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسة ثانية.



وطالب عطية محافظ أسيوط بالنظر إلى تجديد مكتب بريد بني مر وإنشاء مستشفى تليق بقرية انجيت زعيم الأمة العربية وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي.



وأضاف أحمد مصطفى أحمد سالم من سكن قرية بني مر أن ذكرى ميلاد عبدالناصر فخر للعالم العربي أجمع لأنه كان وطنيا ويحب شعبه وكان دائما نصير الفقراء وقام بإنشاء السد العالي وتأميم قناة السويس وهذا فخر لنا ولأبنائنا، مشيرا إلى أن " عبدالناصر " مهما تفعل الدولة لم تعطه حقه لأنه قام ببناء دولة وحافظ على كرامتها ضد الاحتلال، ونتمنى من الحكومة النظر إلى قريته حتى الآن لم يتم تشغيل الصرف الصحي والقمامة تملأ الشوارع.



وأشار وليد عبدالرازق محمد من سكان قرية بني مر إلى أن قرية الزعيم لم تلق حظها حيث تعاني من عدم استكمال مشروع الصرف الصحي ولابد من الدولة النظر إليها تخليدا للزعيم الراحل الذي أعطى عمره لمصر فعلى الأقل أن تهتم الحكومة بمسقط رأسه.



وقال محمد أحمد محمود موسى من سكان قرية بني مر إنني أسكن بجوار منزل الزعيم جمال عبدالناصر بالقرية وأشكر الرئيس السيسي على المشروعات التي أنشأها في مصر في فترة صعبة وتحديات تواجه الاقتصاد المصري ولن تسقط مصر مهما شهدت من عمليات إرهابية وتربص لها الإخوان وحلفائهم في الخارج.



وأضاف موسى: "أنا لم أجامل السيسي ولكن فعلا هو يستحق الشكر لما نراه على أرض الواقع من مشروعات عملاقة بمختلف محافظات مصر وفي قريتي بني مر في عهد السيسي تم بناء 5 مدارس بها وقصر ثقافة.



ونوه موسى إلى أنه سوف يقوم بعمل توكيل في الشهر العقاري لتأييد السيسي لفترة رئاسة ثانية.