تأجيل محاكمة المعزول وآخرين في «اقتحام الحدود» لجلسة 15 فبراير.. ورئيس المحكمة يخرج البلتاجي من القاعة.. وشاهد إثبات: ضبطنا أسلحة وخزائن وقنبلتين عليهما «كتائب القسام»

تأجيل مُحاكمة المعزول وآخرين في «اقتحام الحدود» لجلسة 15 فبراير

رئيس المحكمة يخرج البلتاجي من القاعة بسبب تشويشه على الجلسة

أغلب المتسللين عبر الأنفاق كانوا أجانب وفلسطينيين

التسلل جاء لتنفيذ عمليات عدائية بمصر

كشف تفاصيل اختطاف الضباط الثلاثة وأمين شرطة من سيناء

استخدام المهاجمين لقاذف آر بي جي على قسم الشيخ زويد

ضبطنا أسلحة وخزائن وقنبلتين عليهما «كتائب القسام»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون والتعدي على المنشآت الشرطية" إبان يناير 2011، لجلسة 15 فبراير، لسماع أقوال اللواء علي أبو زيد، مدير إدارة البحث في شمال سيناء خلال الأحداث.في بداية الجلسة استمعت هيئة المحمة لشهادة اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء الأسبق، الذي أكّد أنه بتاريخ 3 فبراير، ورد معلومة من مكتب المخابرات الحربية، تُفيد بتسلل بعض العناصر من إيران وحزب الله ومجموعة جهادية في غزة عبر الحدود المصرية لتنفيذ عمليات إرهابية، والانضمام لمظاهرات الحاشدة الجمعة 4 فبراير 2011، وأن ذلك التسلل جاء بهدف ارتكاب عمليات قتل وترويع.وأشار الشاهد إلى أنه بتاريخ الحادي عشر من فبراير، ورد معلومة مفادها وجود سيارتين نقل، تحمل كمية من المواد المتفجرة، يستهدفون المجري الملاحي لقناة السويس، واستهداف نفق الشهيد أحمد حمدي، فضلًا عن معلومة أخرى بتجمع متطرفين مسلحين بمدينة رفح، استعدادًا للتوجه لمدينة العريش، والسيطرة واحتلال قرية الياسمين تحت تهديد السلاح.وأضاف أن أغلب المُتسللين عبر الأنفاق في يناير 2011، كانوا أجانب وفلسطينيين تحديدًا، مشددًا على أن التسلل جاء لتنفيذ عمليات عدائية بمصر.وشدد اللواء "نجيب"، خلال شهادته أمام المحكمة، على أنه ورد في يوم 28 يناير، معلومات من المخابرات العامة والحربية، بخصوص أن العناصر الناشطة من الحماس والجهاد الإسلامي تعتزم تقديم كافة المساعدات لبدو سيناء وذلك في حالة ازدياد الضغط الأمني عليهم، ومن المُمكن أن يصل إلى اجتياح خط الحدود الدولي، كما شمت المعلومة التأكيد على هريب 5 قواذف أر بي جي، وذكر الشاهد بأنه عقب ذلك حدث هجوم كثيف على المواقع الشرطية.فيما أمر رئيس المحكمة، بإخراج وإبعاد القيادي الإخواني محمد البلتاجي، خارج القاعة لتشويشه على سير الجلسة .واستكملت هيئة المحكمة سماع شهادة اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء الذي ذكر تفاصيل اختطاف الضباط الثلاثة، وأمين الشرطة، من سيناء أثناء الأحداث.وقال الشاهد إنه في يوم الرابع من فبراير 2011 كان عدد من الضباط المُنتدبين من مديريات الأمن المختلفة أرادوا العودة لمقار عملهم الأساسية، وشدد الشاهد على أنه رد على الضُباط حينها: "محدش يروح إلا لما نأمن الطريق".وأضاف الشاهد أن 3 ضباط غادروا مساء الرابع من فبراير، ولم يصلوا لمكان وجهتهم، وأن إدارة البحث بالتنسيق مع المخابرات الحربية وجدوا سيارتهم محروقة خلف الطريق الدائري، وتم تحرير محاضر من قبل أهليتهم.ووصف الشاهد وقائع القضية بأنها تُمثل إعتداء صارخ على الدولة، وأن ما حدث كان يهدف إلى إنهاء التواجد الأمني في منطقة سيناء.وأشار إلى استخدام المهاجمين لقاذف أر بي جي على قسم الشيخ زويد، وعلى قطاع الأحراش للأمن المركزي، وعلى مبنى أمن الدولة بالعريش، مشددا على أن المُعتدين قاموا بإطلاق النار على الأكمنة الشرطية فى المنطقة، وقاموا بتفجير خط الغاز بمنطقة المحابس، لافتا إلى أن عددا من البدو والمُلتحين كانوا يقومون بعمل أكمنة فى هذه المنطقة.وأضاف شاهد الإثبات اللواء محمد، إن "المنفذ الرسمي لعبور المسافرين والمرضى هو "معبر رفح"، والذي يربط مصر وغزة، مشددًا على أن فتحه يكون بتعليمات من أمن الموانئ، ويتم إثبات أسماء العابرين عبرة".ولفت الشاهد للطرق غير الشرعية في عبور الحدود، ذاكرًا الأنفاق الأرضية، والتي تربط بين رفح المصرية والفلسطينية تحت الأرض، مشيرا إلى أن الأنفاق تتكون من نفق كبير يتفرع منه أنفاق صغيرة، ويُمكن أن يكون منفذها النهائي بيت أو منشأة، مُشددًا على أن هناك إدارة للأنفاق، وأنه وعند علم السلطات بتلك الأنفاق يتم إزالتها.وأكد اللواء "نجيب"، أنه لا يستطيع تحديد أعداد المتسللين عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق، خلال شهر يناير 2011، مُشددًا على أنه تم ضبط 5 أشخاص في تاريخ 30 يناير، بينهم فلسطينيان، وهما حمدان محمدي، وسامي حمادة أبو شناب، بعد قيامهما بإطلاق النار في الشوارع بالعريش، وبدا لافتًا تأكيد اللواء الشاهد على أنه ضُبط مع هؤلاء سلاحين آليين، وخزينتي رصاص، وقنبلتين مُدون عليهما عبارة "كتائب القسام – حماس فلسطين"، فضلًا عن مبلغ مالي.وعن مسئولة تأمين الحدود، قال اللواء «نجيب»، إن التأمين يكون من جزئين، الجزاء الأول يتولاه فوج من حرس الحدود ويشمل الجزء من البحر الأبيض حتى نهاية غزة، يعقبه الجزء الثاني والذي يشمل المنطقة التالية من بعد حدود غزة، ويتولاه الأمن المركزي.تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".