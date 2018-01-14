‏الأنبا موسى يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الختان

قدم الأنبا موسى، أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الختان، والذي يرمز إلى سر المعمودية، أحد أسرار الكنيسة السبع.



وقال أسقف الشباب في تغريدة له، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد: تصلي الكنيسة بالطقس الفرايحي، لأن الختان كان رمزا للمعمودية، التي فيها تتجدد طبيعتنا لنصير أولاد الله.



جدير بالذكر أن عيد الختان يتم الاحتفال به الكنيسة بعد 8 أيام من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وهو عيد سيدي صغير.

