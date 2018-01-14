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أخبار العالم

إحياء ذكرى انطلاقة "فتح" الفلسطينة في أثينا

الأحد 14/يناير/2018 - 11:18 م
صدى البلد
سيلينا الامير
أحيت حركة فتح ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، والحركة في احتفال أحيته فرقة جذور العاشقين ودعت إليه الجالية الفلسطينية جنبا إلى جنب مع إقليم حركة فتح والاتحاد العام لطلبة فلسطين والاتحاد العام للعمال، ورعاية سفارة دولة فلسطين في اليونان.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن قاعة المتحف الحربي وسط أثينا بالحضور ازدحمت من وزراء ونواب ورؤساء بلديات وممثلي الأحزاب اليونانية وممثل عن الكنيسة اليونانية.

وقد بدأ الاحتفال بالسلام الوطني الفلسطيني واليوناني ثم ألقى رئيس الجالية الفلسطينية محمد أبو عصبة كلمة رحب فيها بالحضور، مطالبا بعودة الحق لأصحابه وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على العلاقات اليونانية الفلسطينية وتمنى على الحكومة اليونانية أن تعترف بدولة فلسطين كما أوصى البرلمان اليوناني بالإجماع، كما تم عرض فيلم قصير يحكي تاريخ الثورة الفلسطينية باختصار، بعدها تحدث سفير دولة فلسطين مروان طوباسي عن الصراع مع إسرائيل رافضا قرار ترامب حول القدس ومطالبا الدول التي تطالب بحل الدولتين أن تعترف بالدولتين.

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