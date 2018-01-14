ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

توقعات باستمرار تراجع معدلات «التضخم» خلال الانتخابات الرئاسية.. وخبراء: «التعويم» وزيادة أسعار الفوائد أهم الأسباب

الأحد 14/يناير/2018 - 11:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق موسي و آية الجارحي
  • خبير اقتصادى يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم
  • «التخطيط»: تجاوز تأثير تحرير سعر الصرف وراء انخفاض معدل التضخم

أكد خبراء الاقتصاد أن تراجع معدلات التضخم بسبب زيادة معدلات الفائدة بالبنوك مما قلص من حجم الآثار التضخمية للأسعار، مع توقعات استمرار تخفيضها مع قدوم الانتخابات الرئاسية.

قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن السبب الرئيسى وراء تراجع التضخم لـ 19.8% بنهاية ديسمبر 2017، يعود بالأساس إلى تراكم الأموال بالبنوك بفعل زيادة أسعار الفوائد في البنوك، والتى تصل إلى 20% الأمر الذى أدى تراجع القوة الشرائية للمواطن وبالتالي تراجع معدلات التضخم.

وأضاف "الشافعى"، أنه من المتوقع أن يتم استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، وتراجع أسعار السلع الرئيسية بالتزامن مع اجراءات الانتخابات الرئاسية تدريجيا حتى نهاية 2018.

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار أيضا من المتوقع أن يستمر فى الانخفاض المرحلة القادمة بالتزامن مع تعافى سعر صرف الجنيه بفعل تراجع الواردات وزيادة الصادرات، وبالتزامن أيضا مع الافتتاحات الجديدة للمشروعات القومية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم على أساس سنوي هو إنجاز كبير، نتج عن بدء تجاوز تأثير تحرير سعر الصرف، والذي نتج عنه في الماضي ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم.

وقالت "السعيد" إن انخفاض معدل التضخم يأتي في ضوء السياسة النقدية المستهدفة للتضخم التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية، والجهود المبذولة لتحفيز جانب العرض من خلال إتاحة السلع الأساسية للمواطنين في منافذ التسويق المتنقلة بهامش ربح منخفض وتحسن الإنتاج الزراعي وانعكاسه على انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية وكذا اللحوم والدواجن.

وأضافت: "بدأ معدل التضخم على أساس سنوي في الانخفاض التدريجي بداية من شهر نوفمبر 2017، وذلك لبدء تجاوز تأثير تعويم سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم في شهر المقارنة، واستمر هذا الاتجاه النزولي ليشهد معدل التضخم في ديسمبر 2017 أقل معدل له منذ التعويم، وليبلغ 22.3% مقارنة بمعدل بلغ 24.3% في ديسمبر 2016 ومقارنة بمعدل بلغ 26.7% في نوفمبر 2017، وبذلك انخفض معدل التضخم على أساس شهري ليحقق معدل نمو سالب بلغ 0.2%".

ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض معدل التضخم الشهري لمجموعة الطعام والشراب بنسبة 0.4%، وهذه المجموعة هي الأكثر تأثيرا على معدل التضخم، وكانت تساهم بنسب تجاوزت 60% من معدل التضخم المتحقق خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك لوزنها النسبي الكبير في إنفاق الأسرة واستحواذها على نسبة تتجاوز 40% من دخل الأسر.

ترشيحاتنا

معارض قطري بالأسرة الحاكمة يفجر مفاجأة عن فيديو عبدالله آل ثاني

خط هجوم عقيم لفارس ميت عقبة.. الزمالك يسجل هدفا يتيما في آخر 5 مباريات

سمير صبري: محافظ المنوفية زور الدكتوراه وحول المحافظة إلى عزبة ..فيديو

شاهد.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الآن

محمد صلاح يصنع الهدف الثالث لليفربول من قذيفة ماني أمام مانشستر سيتي.. فيديو

ترتيب الدورى المصري.. الزمالك يخرج من المربع الذهبي والأهلي يخطط لاستعادة الصدارة

بعد تعيين أول وزيرتين لـ الثقافة والسياحة.. 7 سيدات سجلن اللقب.. تعرف عليهن

برلماني يطالب بمحاسبة المسئول عن اختيار هشام عبد الباسط محافظا للمنوفية «فيديو»

عبد الله السعيد يتغيب عن مران الأهلي اليوم لهذا السبب

أحمد موسى يكشف تفاصيل مكالمة بينه وبين رئيس الوزراء قبل الظهور على الهواء.. فيديو

10 معلومات عن «يوم القيامة»

شاهد.. ملخص وأهداف مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي وتألق محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي

ردا على شيفروليه.. فورد تكشف عن ‏Ranger‏ 2019 الجديدة كليا.. صور

وعد البحري تعلن التراجع عن اعتزال الغناء من داخل «صدى البلد».. صور

وعد البحري في ضيافة «صدى البلد».. صور

وصول لاعبى الزمالك لاستاد القاهرة لمواجهة الإنتاج الحربي.. صور

فيديو

عاطف مخاليف يتهم وزير قطاع الأعمال السابق بالتستر على الفساد.. فيديو
برلماني عن القبض على محافظ المنوفية: «قلت سابقا إنه فاسد».. فيديو
في ذكرى مئوية مولد عبدالناصر.. «بني مر» تؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية.. فيديو وصور
أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": معاكي الحياة أحلى
وزير التموين: 3 طرق لتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار «فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟