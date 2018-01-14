توقعات باستمرار تراجع معدلات «التضخم» خلال الانتخابات الرئاسية.. وخبراء: «التعويم» وزيادة أسعار الفوائد أهم الأسباب

خبير اقتصادى يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم

«التخطيط»: تجاوز تأثير تحرير سعر الصرف وراء انخفاض معدل التضخم

أكد خبراء الاقتصاد أن تراجع معدلات التضخم بسبب زيادة معدلات الفائدة بالبنوك مما قلص من حجم الآثار التضخمية للأسعار، مع توقعات استمرار تخفيضها مع قدوم الانتخابات الرئاسية.قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن السبب الرئيسى وراء تراجع التضخم لـ 19.8% بنهاية ديسمبر 2017، يعود بالأساس إلى تراكم الأموال بالبنوك بفعل زيادة أسعار الفوائد في البنوك، والتى تصل إلى 20% الأمر الذى أدى تراجع القوة الشرائية للمواطن وبالتالي تراجع معدلات التضخم.وأضاف "الشافعى"، أنه من المتوقع أن يتم استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، وتراجع أسعار السلع الرئيسية بالتزامن مع اجراءات الانتخابات الرئاسية تدريجيا حتى نهاية 2018.وأشار إلى أن سعر صرف الدولار أيضا من المتوقع أن يستمر فى الانخفاض المرحلة القادمة بالتزامن مع تعافى سعر صرف الجنيه بفعل تراجع الواردات وزيادة الصادرات، وبالتزامن أيضا مع الافتتاحات الجديدة للمشروعات القومية.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم على أساس سنوي هو إنجاز كبير، نتج عن بدء تجاوز تأثير تحرير سعر الصرف، والذي نتج عنه في الماضي ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم.وقالت "السعيد" إن انخفاض معدل التضخم يأتي في ضوء السياسة النقدية المستهدفة للتضخم التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية، والجهود المبذولة لتحفيز جانب العرض من خلال إتاحة السلع الأساسية للمواطنين في منافذ التسويق المتنقلة بهامش ربح منخفض وتحسن الإنتاج الزراعي وانعكاسه على انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية وكذا اللحوم والدواجن.وأضافت: "بدأ معدل التضخم على أساس سنوي في الانخفاض التدريجي بداية من شهر نوفمبر 2017، وذلك لبدء تجاوز تأثير تعويم سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم في شهر المقارنة، واستمر هذا الاتجاه النزولي ليشهد معدل التضخم في ديسمبر 2017 أقل معدل له منذ التعويم، وليبلغ 22.3% مقارنة بمعدل بلغ 24.3% في ديسمبر 2016 ومقارنة بمعدل بلغ 26.7% في نوفمبر 2017، وبذلك انخفض معدل التضخم على أساس شهري ليحقق معدل نمو سالب بلغ 0.2%".ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض معدل التضخم الشهري لمجموعة الطعام والشراب بنسبة 0.4%، وهذه المجموعة هي الأكثر تأثيرا على معدل التضخم، وكانت تساهم بنسب تجاوزت 60% من معدل التضخم المتحقق خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك لوزنها النسبي الكبير في إنفاق الأسرة واستحواذها على نسبة تتجاوز 40% من دخل الأسر.