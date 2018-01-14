بعد تعيين أول وزيرتين لـ الثقافة والسياحة.. 7 سيدات سجلن اللقب.. تعرف عليهن



في التقرير التالي يستعرض "صدى البلد" أبرز أسماء لسيدات حصلن على لقب أول وزيرة في الوزارات المختلفة.



تعتبر أول من تولى منصب وزيرة في التاريخ المصري الحديث هي حكمت أبو زيد في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر



1- حكمت أبو زيد أول وزيرة الشئون الاجتماعية وتولت هذا المنصب، وذلك فى عام 1962 وظلت فى المنصب حتى عام 1965، فى عهد الرئيس المصرى جمال عبدالناصر، وكان يطلق عليها لقب "قلب الثورة الرحيم".



2- فى عام 1996 تولت الدكتورة نوال عبدالمنعم التطاوى منصب وزير الاقتصاد والتعاون الدولى، حتى عام 1997، كأول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الوزارة.



3- فينيس كامل جودة وزير الدولة للبحث العلمى فى الفترة من 1993 إلى 1998 وهي أول امرأة تسجل اسمها في وزارة البحث العلمي كما أنها ظلت ل5 سنوات في منصبها.



4- تعتبر الدكتورة عائشة عبدالهادى أول وزيرة للقوى العاملة والهجرة وتولت المنصب من 2005 إلى 2011.



5- سميحة فوزى إبراهيم هي أول من تولى منصب وزير التجارة والصناعة عام 2011، وأقصر من تولى الوزارة فتم تعيينها في 31 يناير 2011 وحتى آخر فبراير 2011.



شغلت سميحة فوزي منصب مساعد أول وزير التجارة والصناعة منذ أغسطس 2004 وحتى 30 يناير 2011.



6- درية شرف الدين وزير الإعلام قبلت منصب وزيرة الإعلام في حكومة الببلاوي في 14-7-2013. واستمرت في منصبها كوزيرة للإعلام في حكومة المهندس إبراهيم محلب في 1-3-2014.



7- مها الرباط وزير الصحة من 2013 إلى 2014 وهي طبيبة صحة عامة ووزيرة الصحة والسكان في حكومة حازم الببلاوي، وأستاذة الطب الوقائي ورئيسة قسم الصحة العامة بكلية طب قصر العيني.



تولت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية، الحقيبة الوزارية لقطاع السياحة، خلفا لـ يحيى راشد وزير السياحة، ولأول مرة تتولى سيدة منصب وزيرة السياحة منذ أنشئت وزارة السياحة بالقرار الجمهوري رقم 1441 لسنة 1966.



تتولى الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حقيبة وزارة الثقافة خلفًا للكاتب الصحفي حلمي النمنم، في التعديل الوزاري الجديد، ويأتي هذا القرار بسبب الجهود الكبيرة المبذولة من جانبها على مدار الست سنوات الماضية بدار الأوبرا، من أجل تطويره وتحسين الحالة الفنية والثقافية التي شهدت ركودًا كبيرًا خلال ثورة 25 من يناير.



على مدار السنوات الماضية سجلت السيدات حضورًا كبيرًا في الحكومات وبعضهن حقق نجاحا كبيرا في وزارته كما سجلت بعضهن لقب الأكثر بقاء وهي الوزيرة فايزة أبو النجا، إلا أن الحكومة حالية تزايد فيها لقب "الأول" فتم تعيين أول وزيرة للسياحة في تاريخها وكذلك أول وزيرة للثقافة في تاريخها.