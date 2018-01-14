ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

علاء عز الدين: سفينة المتفجرات التركية تثبت دعم أنقرة للإرهاب حول العالم

الأحد 14/يناير/2018 - 11:30 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور علاء عز الدين، مدير مركز القوات المسلحة للدراسات الاستراتيجية إن تقدم مصر بشكوى لمجلس الأمن ضد تركيا بشأن سفينة المتفجرات التي تم ضبطها في اليونان والتي كانت متجهة إلى السواحل الليبية تثبت أن تركيا ضالعة فى دعم الإرهاب.

وأضاف عزالدين فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مصر لها سابقة فى إرسال شكوى إلى مجلس الأمن آخرها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة مما جعل الرأى العام الدولى يضغط على تنفيذ هذا القرار وبالأخص بعد أن أصبحت مصر الفترة السابقة قادرة على جعل دورها رياديا على مستوى العالم.

وأوضح عز الدين أنه من الممكن إذا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو فى هذا الشأن كما اتخذته مسبقا اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وستكون قادرة فى فرض عقوبات على تركيا خلال الفترة القادمة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية عبرت عن انزعاجها من ما تم تداوله إعلاميًا بشأن ضبط سفينة محملة بمواد تدخل في صنع المتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا وطالبت في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في الواقعة.

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة في واقعة رشوة محافظ المنوفية: عامل وراء الإيقاع بـ «عبد الباسط»

طبيب يكشف عن كارثة بالحلبة

بعد إعلان ترشحه رسميا.. النبراوى يحذر من تدخل الحكومة فى انتخابات المهندسين

برلماني يطالب بمحاسبة المسئول عن اختيار هشام عبد الباسط محافظا للمنوفية «فيديو»

شلبى : خفض أسعار فائدة البنوك بعد تراجع معدلات التضخم

صدمة في الأهلي بسبب فترة غياب رامي ربيعة عن تشكيل المارد الأحمر

حسن شحاتة: افتقاد الـ"ليدر" سر ضعف شخصية فريق الزمالك داخل الملعب

شاهد.. ملخص لمسات وأهداف محمد صلاح في مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

علي جمعة ينصح بـ «5 كلمات» لتذكر الأشياء المنسية

ليفربول يتقدم على مانشستر سيتي بمشاركة محمد صلاح فى البريميرليج.. فيديو

المصري يمنع مدحت شلبي من التعليق على مبارياته

انزلاق طائرة على مدرج جليدي قبالة البحر في تركيا.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي

ردا على شيفروليه.. فورد تكشف عن ‏Ranger‏ 2019 الجديدة كليا.. صور

وعد البحري تعلن التراجع عن اعتزال الغناء من داخل «صدى البلد».. صور

وعد البحري في ضيافة «صدى البلد».. صور

وصول لاعبى الزمالك لاستاد القاهرة لمواجهة الإنتاج الحربي.. صور

فيديو

برلماني عن القبض على محافظ المنوفية: «قلت سابقا إنه فاسد».. فيديو
في ذكرى مئوية مولد عبدالناصر.. «بني مر» تؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية.. فيديو وصور
أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": معاكي الحياة أحلى
وزير التموين: 3 طرق لتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار «فيديو»
وزير التموين: الأغذية مجهولة المصدر تعرض صاحبها للحبس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟