علاء عز الدين: سفينة المتفجرات التركية تثبت دعم أنقرة للإرهاب حول العالم

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وأضاف عزالدين فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مصر لها سابقة فى إرسال شكوى إلى مجلس الأمن آخرها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة مما جعل الرأى العام الدولى يضغط على تنفيذ هذا القرار وبالأخص بعد أن أصبحت مصر الفترة السابقة قادرة على جعل دورها رياديا على مستوى العالم.



وأوضح عز الدين أنه من الممكن إذا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو فى هذا الشأن كما اتخذته مسبقا اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وستكون قادرة فى فرض عقوبات على تركيا خلال الفترة القادمة.



وكانت وزارة الخارجية المصرية عبرت عن انزعاجها من ما تم تداوله إعلاميًا بشأن ضبط سفينة محملة بمواد تدخل في صنع المتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا وطالبت في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في الواقعة.

قال الدكتور علاء عز الدين، مدير مركز القوات المسلحة للدراسات الاستراتيجية إن تقدم مصر بشكوى لمجلس الأمن ضد تركيا بشأن سفينة المتفجرات التي تم ضبطها في اليونان والتي كانت متجهة إلى السواحل الليبية تثبت أن تركيا ضالعة فى دعم الإرهاب