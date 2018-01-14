إحالة دجالي أطفيح للجنايات بعد استخدام زيت إسرائيلي في السحر لكسب قلوب «النساء»

أحال المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 دجالين إلي محكمة الجنايات في اتهامهم بالنصب على قرابة 120 سيدة وتصويرهن في أوضاع مشينة تحت تأثير السحر.



أعد أمر الإحالة عبد الرحمن أشرف مدير النيابة الكلية بجنوب الجيزة بعد اكتمال أركان القضية وإنهاء التحقيقات وتضمن أمر الإحالة اتهامات هتك العرض والنصب وإساءة استخدام وسائل الاتصال وإذاعة صور.



وكشفت تحقيقات عبد المعز ربيع مدير نيابة الصف أن جرائم المتهمين تم الكشف عنها عندما تقدم شخصين ببلاغين ضد شقيقين لقيامهما بتصوير زوجتيهما أثناء علاجهما بالقرآن داخل منزليهما حيث إنهما يدعيان أنهما معالجان روحيان واستمعت النيابة برئاسة المستشار محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف لأقوال المبلغين وزوجتيهما وقرروا أنهم لا يعرفون كيف وصل الدجالون إلى تلك الصور وكيف تمكنا من تصويرهما لهم خاصة أنهما كانا يحضران لهما في منازلهما ولم تذهب إليهم أي من السيدتين .



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي محمد اشتهر منذ قرابة عامين بمساعدة المنقبين عن الآثار في فتح المقبرة التي يقومون بتحديدها حيث يقومون بطلبه لمساعدتهم لادعائه صلته بـ "الجن" وتمكنه من استدعائه لفتح المقبرة إلا أنه بعد قرابة 6 أشهر اتجه إلى طريق العلاج الروحاني والدجل والشعوذة وتخصص في علاج السيدات فقط مدعيا قدرته على حل الخلافات الزوجية والإنجاب وغيرها.



وأضافت التحقيقات أن المتهم استعان بشقيقه رضا وشخص آخر يدعي محمد . م لمساعدته في أعمال السحر وكان يتوجه إلي الضحية في منزلها ونظرا لجهله بالقراءة والكتابة كان يقوم بتشغيل القرآن في هاتفه ويطلب من الضحية سماعه عبر سماعات الأذن وأثناء ذلك يقوم بقراءة بعض الطلاسم ورسم الرسومات الغريبة في كافة اركان المنزل ويقومون بكتابتها في "احجبة" ثم يقوم بتلاوة بعض الطلاسم علي مياه بـ "ملح" ويطلب من الضحية شربها والاستحمام بها ثم يطالبها بوضع "حجاب" يعطيه لها علي بخور مشتعل والدوران حوله بدون ملابس لمدة 15 دقيقة وكل ذلك يتم داخل غرفة النوم.



وشرحت التحقيقات طبقا لأقوال الضحايا أنه عقب القيام بما يأمرهم به الدجال تبدأ الخلافات تدب بين السيدة وزوجها وترفض الاستمرار معه وتطلب الطلاق ثم تبدأ مشاعرها في الاتجاه ناحية الدجال ويستغل المتهم ذلك في إلقاء نوع معين من السحر عليها فتصبح شبه غائبة عن الوعي ويقوم بتصويرها .



وأشارت التحقيقات إلى لجوء المتهمين إلي "عطار" للحصول علي بعض الأعشاب لعمل "الاحجبة " وتبين أنه يستخدم "زيت زيتون اسرائيلي" وأعشاب أخرى ومن خلال تلك الأحجبة والأبخرة يتمكن من عمل سحر للتفريق بين الزوجين ، وأقر العطار في أقواله أمام النيابة بأنواع الأعشاب التي كان يقوم المتهمين بشرائها منه.



وكشفت التحقيقات أن نشاط المتهم استمر قرابة عامين حتى دبت الخلافات بين المتهم الرئيسي ومعاونه عندما باع الأول قطعة أرض بمبلغ 2 مليون و750 ألف جنيه فطلب منه معاونه مبلغ نصف مليون جنيه فرفض المتهم وأخبره أنه لن يدفع أكثر من 200 ألف جنيه فانشق عن العمل معه وقام بتسريب الصور التي صورها المتهم للسيدات وفور اكتشاف أصحابها لما تعرضوا له أبلغوا مركز شرطة أطفيح ضده .



وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية ارتكاب المتهم وشقيقه لما نسب إليهما من المبلغين وأنه يمارس نشاطه منذ قرابة عامين ويتقاضى مبلغ 500 جنيه من كل ضحية ووصل عدد ضحاياه لقرابة 120 سيدة .