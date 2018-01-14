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بنك مصر: زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 9 مليارات جنيه.. فيديو

الأحد 14/يناير/2018 - 11:28 م
محمد الاتربي
محمد الاتربي
محمد الصاحى
قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن اختيار بنك مصر كأفضل بنك في الوطن العربي داعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مؤسسة محمد بن راشد يؤكد الدور الكبير الذي يبذله البنك.

وأضاف في مداخلة هاتفية بالإعلامية «لميس الحديدي» في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سس بي سي» أن الاختيار كان بناء على ارتفاع محفظة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 3 أضعاف خلال عام من 3 مليار إلى 9 مليارات، إضافة إلى "مشروعك" الذي نفذه بنك مصر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية الذي قدم فيه دعم لـ48 ألف مواطن 2 مليار و200 مليون.

وأشار إلى أن بنك مصر عمل على تخفيف الأعباء المالية على الشباب في السنوات الأخيرة من خلال تخصيص محفظة 9 مليارات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

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