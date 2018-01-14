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محافظات

قبل ساعات من زيارة السيسي للسادات.. القبض على محافظ المنوفية فى قضية رشوة بعد جدل 3 سنوات

الأحد 14/يناير/2018 - 11:14 م
صدى البلد
محمد احمد
قبل ساعات من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، ألقت الرقابة الإدارية القبض علي الدكتور هشام عبد الباسط محافظ الإقليم في قضية رشوة.

وكان الدكتور هشام عبد الباسط تولي محافظ الإقليم منذ فبراير ٢٠١٥ بعد أن شغل منصب رئيس مدينة السادات ٨ سنوات ليتم ترقيته محافظا.

وأثار عبد الباسط الجدل منذ توليه عقب اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة الخاصة به والتقدم ببلاغات ضده لوزير التنمية المحلية وقتها الدكتور أحمد زكي بدر الذي طالب مقدمي البلاغات بتقديم مستنداتهم للنظر فيها ولم تطل يد التغيير محافظ الإقليم.

وولد محافظ المنوفية ولد فى 1 أكتوبر 1971 ويبلغ من العمر 46 عاما ومن مواليد منطقة الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، حاصل على ليسانس حقوق وليسانس الآداب ودكتوراه فى القانون الإدارى.

وشغل منصب رئيس مركز ومدينة السادات منذ 30 يوليه 2007 على مدار 8 سنوات، كما شغل منصب عضو بالإدارة العامة للرقابة والمتابعة منذ عام 1990 وحتى 2006م، ثم تولى منصب نائب رئيس مجلس مدينة بركة السبع.

وحصل على 6 دورات لتنمية مهارات رؤساء المدن فى مجالات الشئون القانونية والحاسب الآلى وأملاك الدولة والتخطيط وشئون العاملين والشئون الهندسية بمعهد تدريب الإدارة العامة بسقارة خلال أعوام 2007 – 2008 – 2009 – 2010.

وحصل على عدة دورات تدريبية ومنها الدورة الرفيعة فى أعمال الرقابة وتقييم الأداء بمعهد إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من 5 فبراير 2006 إلى 25 مارس 2006، والحصول على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بتقدير عام امتياز، والدورة المنعقدة فى برنامج قادة المستقبل بمعهد تدريب الإدارة المحلية والحصول على تقدير امتياز والمركز الأول فى الفترة من 6 أبريل 2003 حتى 27 مايو 2003، الدورة العليا لرسم السياسات وإعداد القادة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية من 3 أبريل 2009م حتى 9 يونيه 2009.

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