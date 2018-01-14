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محافظات

تخفيض سعر اللحوم بمعرض كولكشن بأسوان لـ75 جنيهًا

الأحد 14/يناير/2018 - 11:12 م
صدى البلد
شكرى السيد
قررت الشركة المسئولة عن توريد اللحوم المبردة بأسوان خفض سعر اللحوم من 85 جنيها إلى 75 جنيها للكيلو الواحد وبيعها للجمهور بهذه الأسعار طوال فترة المعرض، والذي قام محافظ أسوان بإفتتاحه أمس وسيستمر لمدة شهر، في استجابة سريعة لتوجيهات اللواء مجدي حجازي، للقائمين على تنظيم المعرض والمهرجان القومي للتسوق - كولكشن " بأسوان، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وقال المحاسب حسام العربي، وكيل وزارة التموين بأسوان، إنه أثناء مرور المحافظ على أجنحة المعرض طلب من مسئولى الشركة الموردة بخفض الأسعار من أجل محاربة الغلاء وتحقيق التوازن المطلوب لأسعار اللحوم فى الأسواق المحلية.

وأشار إلى أنه تم تخصيص جناح للشركة لعرض اللحوم الطازجه والتى يتم ذبحها بشكل يومى فى مجازر محافظة أسوان وبالكميات التى تلبى احتياجات المواطنين والمترددين على المعرض.

وكشف العربى عن أن هناك توجيهات لمحافظ أسوان أثناء افتتاحه للمعرض خاصة بضرورة قيام العارضين والشركات المشاركة فى المعرض بالالتزام بتخفيضات الأسعار وجودة المنتجات من خلال عرض الأسعار بشكل واضح قبل وبعد الخصم ، وأيضًا توضيح تاريخ الصلاحية حتى يحقق المعرض الهدف المرجو منه.

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