ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

10 معلومات عن «يوم القيامة»

الأحد 14/يناير/2018 - 11:02 م
صدى البلد
كريم جمال
ارتبط يوم الأحد لدى الملايين حول العالم بأنه أول أيام الأسبوع، وموعد العودة للعمل، والذي يفضل الكثيرون عدم قدومه للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع.

على الرغم من أن الأحد فى بعض الدول العربية مثل المغرب يعتبر إجازة رسمية، وفي إطار ذلك نستعرض أغرب المعلومات عن يوم الأحد، بحسب موقع "فاكت سايت" الشهير.

1- هو أول يوم الأسبوع، والجزء الأول من اسمه مأخوذ من كلمة "sun" أي الشمس.

2- يعنى بالروسية يوم القيامة.

3- فى اللغات السلافية مثل الكرواتية، الأوكرانية، الكرواتية، والبلغارية يعنى الإجازة "لا عمل".

4- فى التقويم الشمسى يتوافق يوم الأحد مع اللون الأحمر.

5- يعنى فى التقويم اليونانى الحديث "يوم الملك".

6- يعتبر فى الحضارة الرومانية القديمة "يوم الشمس"، وهو رمز لإله الشمس حينها، وعند إشراق الشمس في الساعات الأولى من اليوم يقومون بالصلاة فرحًا بعودة الإله من جديد.

7- تفضل العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، السويد، ألمانيا، بلجيكا إجراء الانتخابات أو أي استفتاء يوم الأحد.

8- هو أول أيام العمل في العديد من بلدان الشرق الأوسط.

9- على مستوى العالم تغلق البنوك ابوابها يوم الأحد.

10- الشهر الذى يبدأ بيوم الأحد، يكون فيه يوم الخميس موافق الـ 13 منه في التقويم.

ترشيحاتنا

بعد تعيين أول وزيرتين لـ الثقافة والسياحة.. 7 سيدات سجلن اللقب.. تعرف عليهن

محمد صلاح يؤكد الرباعية بهدف عالمي لـ ليفربول فى شباك مانشستر سيتي.. فيديو

أحمد موسى يكشف تفاصيل مكالمة بينه وبين رئيس الوزراء قبل الظهور على الهواء.. فيديو

عبد الله السعيد يتغيب عن مران الأهلي اليوم لهذا السبب

وزير التموين: الأسعار ستنخفض بعد كتابة السعر على المنتج.. فيديو

أصغر جدة في بريطانيا.. شابة ورياضية في الـ35.. صور

صدمة في الأهلي بسبب فترة غياب رامي ربيعة عن تشكيل المارد الأحمر

إيهاب جلال يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الإنتاج الحربي

10 معلومات عن «يوم القيامة»

المصري: متمسكون بـ«التوأم».. وسنبدأ مفاوضات التجديد

وفاة طفل أثناء إجراء عملية «اللوز».. والصحة تفتح تحقيقا فى الواقعة

شاهد.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الآن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي

ردا على شيفروليه.. فورد تكشف عن ‏Ranger‏ 2019 الجديدة كليا.. صور

وعد البحري تعلن التراجع عن اعتزال الغناء من داخل «صدى البلد».. صور

وعد البحري في ضيافة «صدى البلد».. صور

وصول لاعبى الزمالك لاستاد القاهرة لمواجهة الإنتاج الحربي.. صور

فيديو

برلماني عن القبض على محافظ المنوفية: «قلت سابقا إنه فاسد».. فيديو
في ذكرى مئوية مولد عبدالناصر.. «بني مر» تؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية.. فيديو وصور
أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": معاكي الحياة أحلى
وزير التموين: 3 طرق لتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار «فيديو»
وزير التموين: الأغذية مجهولة المصدر تعرض صاحبها للحبس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟