10 معلومات عن «يوم القيامة»

ارتبط يوم الأحد لدى الملايين حول العالم بأنه أول أيام الأسبوع، وموعد العودة للعمل، والذي يفضل الكثيرون عدم قدومه للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع.



على الرغم من أن الأحد فى بعض الدول العربية مثل المغرب يعتبر إجازة رسمية، وفي إطار ذلك نستعرض أغرب المعلومات عن يوم الأحد، بحسب موقع "فاكت سايت" الشهير.



1- هو أول يوم الأسبوع، والجزء الأول من اسمه مأخوذ من كلمة "sun" أي الشمس.



2- يعنى بالروسية يوم القيامة.



3- فى اللغات السلافية مثل الكرواتية، الأوكرانية، الكرواتية، والبلغارية يعنى الإجازة "لا عمل".



4- فى التقويم الشمسى يتوافق يوم الأحد مع اللون الأحمر.



5- يعنى فى التقويم اليونانى الحديث "يوم الملك".



6- يعتبر فى الحضارة الرومانية القديمة "يوم الشمس"، وهو رمز لإله الشمس حينها، وعند إشراق الشمس في الساعات الأولى من اليوم يقومون بالصلاة فرحًا بعودة الإله من جديد.



7- تفضل العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، السويد، ألمانيا، بلجيكا إجراء الانتخابات أو أي استفتاء يوم الأحد.



8- هو أول أيام العمل في العديد من بلدان الشرق الأوسط.



9- على مستوى العالم تغلق البنوك ابوابها يوم الأحد.



10- الشهر الذى يبدأ بيوم الأحد، يكون فيه يوم الخميس موافق الـ 13 منه في التقويم.

