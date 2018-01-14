محاكمة تأديبية لرئيس القطاع القانوني ومدير العقود بمصر للتجارة الخارجية

قررت وزارة العدل، إحالة رئيس القطاع القانوني، ومدير إدارة العقود بشركة مصر للتجارة الخارجية للمحاكمة؛ بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية.





وبحسب بيان، اليوم الأحد، كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، عن أن رئيس القطاع القانوني بشركة مصر للتجارة الخارجية قام بالتوقيع على إخلاء طرف رئيس قطاع المخازن؛ رغم ارتكابه مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها ضياع 130 ألف جنيه من أموال الشركة جهة عمله.



