ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

محاكمة تأديبية لرئيس القطاع القانوني ومدير العقود بمصر للتجارة الخارجية

الأحد 14/يناير/2018 - 11:20 م
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
عبد الرحمن العوني
قررت وزارة العدل، إحالة رئيس القطاع القانوني، ومدير إدارة العقود بشركة مصر للتجارة الخارجية للمحاكمة؛ بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية.

وبحسب بيان، اليوم الأحد، كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، عن أن رئيس القطاع القانوني بشركة مصر للتجارة الخارجية قام بالتوقيع على إخلاء طرف رئيس قطاع المخازن؛ رغم ارتكابه مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها ضياع 130 ألف جنيه من أموال الشركة جهة عمله.

وتبين أن مدير إدارة العقود بالشركة وقع على إخلاء الطرف مخالفًا بذلك تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة.

ترشيحاتنا

رئيس المصرى يحتوى غضب "التوأم" ويعدهما بالرد على مرتضى منصور

شاهد.. ملخص وأهداف مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي وتألق محمد صلاح

قبل ساعات من زيارة السيسي للسادات.. القبض على محافظ المنوفية فى قضية رشوة بعد جدل 3 سنوات

المصري: متمسكون بـ«التوأم».. وسنبدأ مفاوضات التجديد

صدمة في الأهلي بسبب فترة غياب رامي ربيعة عن تشكيل المارد الأحمر

شاهد .. مدحت الشريف يعلق على قرار ضبط محافظ المنوفية في قضية فساد

أحمد شوبير يمتدح إيهاب جلال بسبب 4 لاعبين.. ويؤكد: "الزمالك شكله أحسن"

محمد صلاح يصنع الهدف الثالث لليفربول من قذيفة ماني أمام مانشستر سيتي.. فيديو

تفاصيل جديدة في واقعة رشوة محافظ المنوفية: عامل وراء الإيقاع بـ «عبد الباسط»

الزمالك يدخل دوامة فقدان النقاط.. وإيهاب جلال يفشل في الاختبار الثاني أمام الإنتاج

برلماني يطالب بمحاسبة المسئول عن اختيار هشام عبد الباسط محافظا للمنوفية «فيديو»

نجم المصرى البورسعيدى ناعيا طفلته: "ارقدي في أمان يا ابنتي"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي

ردا على شيفروليه.. فورد تكشف عن ‏Ranger‏ 2019 الجديدة كليا.. صور

وعد البحري تعلن التراجع عن اعتزال الغناء من داخل «صدى البلد».. صور

وعد البحري في ضيافة «صدى البلد».. صور

وصول لاعبى الزمالك لاستاد القاهرة لمواجهة الإنتاج الحربي.. صور

فيديو

برلماني عن القبض على محافظ المنوفية: «قلت سابقا إنه فاسد».. فيديو
في ذكرى مئوية مولد عبدالناصر.. «بني مر» تؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية.. فيديو وصور
أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": معاكي الحياة أحلى
وزير التموين: 3 طرق لتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار «فيديو»
وزير التموين: الأغذية مجهولة المصدر تعرض صاحبها للحبس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟