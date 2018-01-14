شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي

شهدت مباراة الزمالك والانتاج الحربي التى أقيمت بينهما مساء اليوم لقطة إنسانية للمدير الفنى للمارد الأبيض إيهاب جلال حيث قام بالتوجه نحو أحد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجد على خط التماس وقام بطبع قبلة على رأسه.



وتعادل فريقا الزمالك والإنتاج الحربى سلبيا فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولى فى إطار الجولة الثامنة عشر فى الدورى الممتاز ويرتفع رصيد المارد الأبيض إلى 29 نقطة فيما يرتفع رصيد الفريق العسكرى إلى 23 نقطة.