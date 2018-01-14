ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي

الأحد 14/يناير/2018 - 11:18 م
صدى البلد
يسرى غازى - عدسة / ابراهيم محمد
شهدت مباراة الزمالك والانتاج الحربي التى أقيمت بينهما مساء اليوم لقطة إنسانية للمدير الفنى للمارد الأبيض إيهاب جلال حيث قام بالتوجه نحو أحد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجد على خط التماس وقام بطبع قبلة على رأسه.

وتعادل فريقا الزمالك والإنتاج الحربى سلبيا فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولى فى إطار الجولة الثامنة عشر فى الدورى الممتاز ويرتفع رصيد المارد الأبيض إلى 29 نقطة فيما يرتفع رصيد الفريق العسكرى إلى 23 نقطة.
شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي
شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي
شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي
شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي
شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي

موضوعات متعلقة

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبتروجيت

ننشر تشكيل الجهاز الفنى الجديد للزمالك

الزمالك في تحد جديد أمام الإنتاج الحربي اليوم

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربي

الزمالك يتعادل مع الإنتاج الحربى سلبيا.. فيديو وصور

الزمالك يدخل دوامة فقدان النقاط.. وإيهاب جلال يفشل في الاختبار الثاني أمام الإنتاج

ترشيحاتنا

شاهد .. مدحت الشريف يعلق على قرار ضبط محافظ المنوفية في قضية فساد

الزمالك يدخل دوامة فقدان النقاط.. وإيهاب جلال يفشل في الاختبار الثاني أمام الإنتاج

الرقابة الإدارية : القبض على محافظ المنوفية ورجلي أعمال في وقائع فساد

محمد صلاح يؤكد الرباعية بهدف عالمي لـ ليفربول فى شباك مانشستر سيتي.. فيديو

الإمارات تنفي احتجاز عبدالله آل ثاني

علي جمعة ينصح بـ «5 كلمات» لتذكر الأشياء المنسية

رئيس المصرى يحتوى غضب "التوأم" ويعدهما بالرد على مرتضى منصور

الرئيس السيسى لـ«الوزراء الجدد »: إيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات

خط هجوم عقيم لفارس ميت عقبة.. الزمالك يسجل هدفا يتيما في آخر 5 مباريات

قطر تنشئ مؤسسة وهمية في ماليزيا لمهاجمة السعودية

محمد صلاح يخرج من مواجهة مانشستر سيتي بعد تسجيله هدفا عالميا ..فيديو

أحمد موسى: محافظ المنوفية متهم بتقاضي 20 مليون جنيه رشوة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي

ردا على شيفروليه.. فورد تكشف عن ‏Ranger‏ 2019 الجديدة كليا.. صور

وعد البحري تعلن التراجع عن اعتزال الغناء من داخل «صدى البلد».. صور

وعد البحري في ضيافة «صدى البلد».. صور

وصول لاعبى الزمالك لاستاد القاهرة لمواجهة الإنتاج الحربي.. صور

فيديو

عاطف مخاليف يتهم وزير قطاع الأعمال السابق بالتستر على الفساد.. فيديو
برلماني عن القبض على محافظ المنوفية: «قلت سابقا إنه فاسد».. فيديو
في ذكرى مئوية مولد عبدالناصر.. «بني مر» تؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية.. فيديو وصور
أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": معاكي الحياة أحلى
وزير التموين: 3 طرق لتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار «فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟