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وزير التموين: الأغذية مجهولة المصدر تعرض صاحبها للحبس ..فيديو

الأحد 14/يناير/2018 - 11:13 م
وزير التموين
وزير التموين
عمرو ممدوح
قال علي المصيلحي، وزير التموين، إن هناك عقوبات صارمة على المخالفين لقرار كتابة الأسعار على السلع، أو كتابة أسعار خاطئة، مشيرًا إلى أن القرار يلزم جميع التجار بالبيع بسعر موحد في أي مكان في مصر.

وأضاف "المصيلحي"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك عقوبات أيضًا في حالة عدم وجود بيانات ومستندات لكل السلع التي يتم بيعها، مشيرا إلى أن المواطن هو المستفيد من عملية ضبط السوق. 

وأوضح وزير التموين، أن البضاعة مجهولة المصدر، إذا كانت أغذية فإن العقوبة تصل إلى الحبس، أما إذا كانت غير ذلك فسيتم مصادرتها.

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