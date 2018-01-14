"التعليم": لم يتم تجميد أعمال لجنة مكافحة الفساد.. واجتماع مهم قريبًا

أكد الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للخبر الذي تم تداوله مؤخرًا بشأن قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بوقف عمل لجنة مكافحة الفساد بالوزارة ، بعد اعتراض المدارس الخاصة والدولية على منح اللجنة حق مراقبتها، فهو خبر غير صحيح بالمرة.



وقال خيري في تصريح لــ "صدى البلد": نحن نهيب بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بضرورة تحري وتوخي الدقة اللازمة قبل نشر أي معلومات تخص الوزارة منعًا لإثارة البلبلة بأخبار غير دقيقة لا أساس لها من الصحة.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمر نائب رئيس لجنة مكافحة الفساد بالوزارة ومساعد وزير التربية والتعليم في تصريح لـ "صدى البلد" ، أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة قريبًا ، بعد الانتهاء من إعداد الملفات التي سيتم مناقشتها واعتمادها من الوزير.



يذكر أنه، فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة التربية والتعليم لمكافحة أى صورة من أشكال الفساد الإدارى والمالى، كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أصدر قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (64) لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية.



ونص هذا القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني ، على أن يكون الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم المشروعات التعليمية نائبًا لرئيس اللجنة.



كما نص القرار على أن تضم هذه اللجنة في عضويتها كل من: رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشاران القانونيان بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والدولى والمعاهد القومية، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.



وأضاف القرار اختصاصات أوسع للجنة، حيث تم منحها سلطة المتابعة والإشراف على المدارس الدولية والخاصة واللجان المشكلة لهذا الشأن على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية وذلك لزيادة الرقابة عليها.