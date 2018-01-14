ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجارديان: بعد 7 سنوات على "الربيع العربي" انتصارات "هشة" ونجاح نسبي في تونس

الأحد 14/يناير/2018 - 11:20 م
صدى البلد
قسم الخارجي
وصف تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية "انتصارات" ما يُطلق عليه "الربيع العربي" باتت أكثر هشاشة من أي وقت مضى إذا قسنا آمال الثورات بما حققته.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وليبيا والبحرين واليمن وسوريا خُدعت بالخسائر التي ألحقتها بالنظم، وما حدث إعادة تمكين قوات الأمن لأجيال.

في تونس، لاتزال الشروط التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المخلوع بن علي موجودة، وهناك أعداد كبيرة من الشباب تعاني من البطالة، والاقتصاد الراكد يعتمد على صندوق النقد الدولي الذي فرض تدابير التقشف التي أثارت احتجاجات جديدة، وعادت شخصيات بن علي للسياسة.

ونقلت الصحيفة عن روري مكارثي، الخبير في الشأن التونسي وزميل بكلية ماجدالين في جامعة أكسفورد: لقد بذلت النخبة السياسية جهدا واضحا لإنهاء الزخم الثوري لعام 2011، وأضاف أن هذه الاحتجاجات هم الناس الذين يدفعون ضد كل تلك المحاولات، حتى الآن الانتقال متحفظ جدا، هناك إصلاحات سياسية، وأحزاب كثيرة، وانتخابات حرة، ولكن القليل من الإصلاحات الاجتماعية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك هناك أدلة على التراجع نحو الأساليب القديمة للحكم".

في العديد من الحالات بقيت القضايا الأساسية التي أطلقت الثورة أولا في تونس وفي غيرها موجودة، حيث التهميش السياسي والاقتصادي.

وفي ليبيا سادت حالة مكافحة الإرهاب، وفي البحرين وسوريا كشفت الاحتجاجات هشاشة السلطة وتسببت في هزيمة النظامين على طول الطريق إلى نتائج مختلفة، وأصبحت الثورة في البحرين حركة تمرد ذات مستوى منخفض مدعوم من إيران، وتصدت لها السعودية ولم يقدم النظام الملكي سوى تنازلات ضئيلة.

وفي سوريا حلت الحرب الأهلية المدمرة محل الدعوات للتغيير المدني في أوائل عام 2012 وبعد مرور 6 سنوات يبدو أنها تقترب من نهاية المطاف، ويقترب الرئيس السوري بشار الأسد من صف المنتصرين بدعم من إيران وروسيا.

وتظل تونس البلد الوحيدة التي حققت نجاحا نسبيا بين دول الربيع العربي، وقد اتخذت خطوات نحو الحكم الديمقراطي مع إجراء انتخابات حرة، والتحولات السلسة للسلطة، ومحاولات بناء المؤسسات مستمرة.

ترشيحاتنا

شلبى : خفض أسعار فائدة البنوك بعد تراجع معدلات التضخم

شاهد.. هدف محمد صلاح العالمي وأخطر 4 دقائق في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

6 معلومات عن محافظ المنوفية بعد القبض عليه في قضية رشوة كبرى

الزمالك يدخل دوامة فقدان النقاط.. وإيهاب جلال يفشل في الاختبار الثاني أمام الإنتاج

برلماني منوفي: القبض على محافظ المنوفية تم لحظة تقاضيه رشوة مليوني جنيه.. فيديو

يورجن كلوب: محمد صلاح شارك أمام مانشستر سيتي رغم مرضه

سقوط محافظ المنوفية فى مدينة السادات برشوة 2 مليون جنيه

رئيس المصرى يحتوى غضب "التوأم" ويعدهما بالرد على مرتضى منصور

ليفربول يتقدم على مانشستر سيتي بمشاركة محمد صلاح فى البريميرليج.. فيديو

علي جمعة ينصح بـ «5 كلمات» لتذكر الأشياء المنسية

انزلاق طائرة على مدرج جليدي قبالة البحر في تركيا.. فيديو وصور

شاهد.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس الآن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي

ردا على شيفروليه.. فورد تكشف عن ‏Ranger‏ 2019 الجديدة كليا.. صور

وعد البحري تعلن التراجع عن اعتزال الغناء من داخل «صدى البلد».. صور

وعد البحري في ضيافة «صدى البلد».. صور

وصول لاعبى الزمالك لاستاد القاهرة لمواجهة الإنتاج الحربي.. صور

فيديو

عاطف مخاليف يتهم وزير قطاع الأعمال السابق بالتستر على الفساد.. فيديو
برلماني عن القبض على محافظ المنوفية: «قلت سابقا إنه فاسد».. فيديو
في ذكرى مئوية مولد عبدالناصر.. «بني مر» تؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية.. فيديو وصور
أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": معاكي الحياة أحلى
وزير التموين: 3 طرق لتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار «فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟