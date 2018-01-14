الجارديان: بعد 7 سنوات على "الربيع العربي" انتصارات "هشة" ونجاح نسبي في تونس

وصف تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية "انتصارات" ما يُطلق عليه "الربيع العربي" باتت أكثر هشاشة من أي وقت مضى إذا قسنا آمال الثورات بما حققته.



وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وليبيا والبحرين واليمن وسوريا خُدعت بالخسائر التي ألحقتها بالنظم، وما حدث إعادة تمكين قوات الأمن لأجيال.



في تونس، لاتزال الشروط التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المخلوع بن علي موجودة، وهناك أعداد كبيرة من الشباب تعاني من البطالة، والاقتصاد الراكد يعتمد على صندوق النقد الدولي الذي فرض تدابير التقشف التي أثارت احتجاجات جديدة، وعادت شخصيات بن علي للسياسة.



ونقلت الصحيفة عن روري مكارثي، الخبير في الشأن التونسي وزميل بكلية ماجدالين في جامعة أكسفورد: لقد بذلت النخبة السياسية جهدا واضحا لإنهاء الزخم الثوري لعام 2011، وأضاف أن هذه الاحتجاجات هم الناس الذين يدفعون ضد كل تلك المحاولات، حتى الآن الانتقال متحفظ جدا، هناك إصلاحات سياسية، وأحزاب كثيرة، وانتخابات حرة، ولكن القليل من الإصلاحات الاجتماعية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك هناك أدلة على التراجع نحو الأساليب القديمة للحكم".



في العديد من الحالات بقيت القضايا الأساسية التي أطلقت الثورة أولا في تونس وفي غيرها موجودة، حيث التهميش السياسي والاقتصادي.



وفي ليبيا سادت حالة مكافحة الإرهاب، وفي البحرين وسوريا كشفت الاحتجاجات هشاشة السلطة وتسببت في هزيمة النظامين على طول الطريق إلى نتائج مختلفة، وأصبحت الثورة في البحرين حركة تمرد ذات مستوى منخفض مدعوم من إيران، وتصدت لها السعودية ولم يقدم النظام الملكي سوى تنازلات ضئيلة.



وفي سوريا حلت الحرب الأهلية المدمرة محل الدعوات للتغيير المدني في أوائل عام 2012 وبعد مرور 6 سنوات يبدو أنها تقترب من نهاية المطاف، ويقترب الرئيس السوري بشار الأسد من صف المنتصرين بدعم من إيران وروسيا.



وتظل تونس البلد الوحيدة التي حققت نجاحا نسبيا بين دول الربيع العربي، وقد اتخذت خطوات نحو الحكم الديمقراطي مع إجراء انتخابات حرة، والتحولات السلسة للسلطة، ومحاولات بناء المؤسسات مستمرة.