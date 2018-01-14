وزير التموين: خطة لإنشاء سوق كبيرة للفاكهة في كل مدينة ..فيديو

قال علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تم تأجيل اشتمال الخضراوات والفاكهة ضمن المنظومة الجديدة لضبط السوق، مشيرًا إلى أنه في حالة تعبئة عبوات الخضراوات والفاكهة فلابد من كتابة السعر عليها.





وأضاف "المصيلحي"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه في حالة بيع الخضراوات والفاكهة بالكيلو دون تعبئة، فيجب تحديد أسعار الكيلو بشكل واضح، مؤكدًا ضرورة إقامة أسواق كبيرة للخضراوات والفاكهة بكل مدينة على غرار سوق العبور.





وأوضح وزير التموين، أن إنشاء أسواق كبيرة للخضراوات والفاكهة يستهدف التخزين والبيع بشكل صحيح ومنظم، مشيرًا إلى أن ذلك يضمن البيع بسعر منخفض لأنه يمنع تعدد النقل والتجار.