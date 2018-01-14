وزير التموين: 3 طرق لتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار «فيديو»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بإعداد خريطة للتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن ذلك يستهدف ضبط وتنظيم السوق، وتدفق المعلومات.





وأضاف "المصيلحي"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن إرساء قواعد التجارة الداخلية يستهدف تعميم الفائدة للتاجر، والمستهلك، مشيرا إلى أن ذلك يخدم أيضا نظام الشمول المالي.



