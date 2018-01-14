ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير التموين: 3 طرق لتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار «فيديو»

الأحد 14/يناير/2018 - 11:14 م
وزير التموين
وزير التموين
عمرو ممدوح
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بإعداد خريطة للتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن ذلك يستهدف ضبط وتنظيم السوق، وتدفق المعلومات. 

وأضاف "المصيلحي"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن إرساء قواعد التجارة الداخلية يستهدف تعميم الفائدة للتاجر، والمستهلك، مشيرا إلى أن ذلك يخدم أيضا نظام الشمول المالي. 

وأوضح وزير التموين، أنه يجب وجود 3 أسباب حقيقية لتحقيق الانخفاض في الأسعار، وذلك يتحقق إما بأن تزيد قيمة الجنيه، أو إما بالاتجاه إلى التصنيع بشكل جدي، وأن يزيد المعروض على الطلب.

ترشيحاتنا

خط هجوم عقيم لفارس ميت عقبة.. الزمالك يسجل هدفا يتيما في آخر 5 مباريات

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتغلب على مان سيتي ويسبقه اليونايتد في الوصافة

ليفربول يتقدم على مانشستر سيتي بمشاركة محمد صلاح فى البريميرليج.. فيديو

أحمد موسى: محافظ المنوفية متهم بتقاضي 20 مليون جنيه رشوة.. فيديو

محمد صلاح يؤكد الرباعية بهدف عالمي لـ ليفربول فى شباك مانشستر سيتي.. فيديو

إيهاب جلال يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الإنتاج الحربي

برلماني منوفي: القبض على محافظ المنوفية تم لحظة تقاضيه رشوة مليوني جنيه.. فيديو

محمد صلاح يصنع الهدف الثالث لليفربول من قذيفة ماني أمام مانشستر سيتي.. فيديو

رئيس المحكمة يخرج قياديا إخوانيا من القاعة أثناء نظر قضية اقتحام السجون

أصغر جدة في بريطانيا.. شابة ورياضية في الـ35.. صور

مختار مختار: خسرنا 3 نقاط أمام الزمالك واحترمنا إيهاب جلال

برلماني يطالب بمحاسبة المسئول عن اختيار هشام عبد الباسط محافظا للمنوفية «فيديو»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطة إنسانية لإيهاب جلال بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي

ردا على شيفروليه.. فورد تكشف عن ‏Ranger‏ 2019 الجديدة كليا.. صور

وعد البحري تعلن التراجع عن اعتزال الغناء من داخل «صدى البلد».. صور

وعد البحري في ضيافة «صدى البلد».. صور

وصول لاعبى الزمالك لاستاد القاهرة لمواجهة الإنتاج الحربي.. صور

فيديو

عاطف مخاليف يتهم وزير قطاع الأعمال السابق بالتستر على الفساد.. فيديو
برلماني عن القبض على محافظ المنوفية: «قلت سابقا إنه فاسد».. فيديو
في ذكرى مئوية مولد عبدالناصر.. «بني مر» تؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية.. فيديو وصور
أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": معاكي الحياة أحلى
وزير التموين: 3 طرق لتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار «فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟