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رياضة

أحمد شوبير يمتدح إيهاب جلال بسبب 4 لاعبين.. ويؤكد: "الزمالك شكله أحسن"

الأحد 14/يناير/2018 - 11:25 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
مايكل رزق
أكد الإعلامي أحمد شوبير، ان نادي الزمالك رغم تعادله اليوم أمام الإنتاج إلى أنه "شكله أحسن" وأن محاولات إيهاب جلال ظاهرة على الرغم من النتائج، موضحا أنه على الجماهير ألا تتعجل النتائج حتى وقوف الفريق على قدميه.

وأضاف "شوبير" عبر برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه على الزمالكاوية أن يعوا انهم خارج المنافسة خلال الموسم الحالي، وانه امامهم فقط محليا بطولة كأس مصر، وأن يتم الصبر على إيهاب جلال.

وامتدح الإعلامي قرار إيهاب جلال بالدفع بالأربع لاعبين الذين أثير عليهم لغط عقب خسارة الأهلي، باسم مرسي، حازم إمام، علي جبر، طارق حامد.

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