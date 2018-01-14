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أخبار العالم

مقتل 4 جنود بالكونغو على يد ميليشيات مسلحة

الأحد 14/يناير/2018 - 11:24 م
صدى البلد
رحيم يسري
لقي 4 جنود مصرعهم اليوم، بالقرب من مطار كانانجا في جمهورية الكونغو الديمقراطية على يد أفراد مسلحين يعتقد أنهم من ميليشيات كاموينا نسابو.

وبحسب موقع راديو فرنسا الدولي فإن مجموعة مسلحة هاجمت قاعدة قريبة من مطار كانانجا في مقاطعة كاماسي بالأسلحة البيضاء وقامت بطعن 4 جنود من الجيش الكونغولي وفروا هاربين.

وحاول الجنود القادمون للمساعدة مطاردة الهاربين لكنهم فروا ولم يتمكنوا من اللحاق بهم ، وتشير أصابع الاتهام الى ميليشيات كاموينا نسابو، التي تنفذ عدد من الهجمات في المنطقة منذ أشهر.

ولم يصدر مسئولو الجيش أي تصريحات حول منفذي الحادث لكنهم نشروا القوات العسكرية بشكل واسع في منطقة الحادث والمناطق القريبة منه خوفا من وقوع أحداث أخرى.

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