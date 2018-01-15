الغناء يساعد المرأة على التخلص من اكتئاب ما بعد الولادة

توصل بحث طبي إلى أن الغناء يساعد المرأة على التغلب على اكتئاب ما بعد الولادة، مشيرًا إلى أن الأمهات اللاتي يعانين من أعراض معتدلة إلى شديدة من الاكتئاب تتحسن حالتهن النفسية في حال ممارستهن لهواية الغناء.



ولم تتمكن الدراسة الوصول إلى العلاقة بين الغناء وبين تراجع حدة الاكتئاب، ولكن أبحاث سابقة أشارت إلى أهمية وفائدة الغناء في تعبير النساء عن مشاعرهن.



وقالت الدكتورة روزي بيركنز، من مركز علوم الأداء في لندن: "يهدد اكتئاب ما بعد الولادة الأمهات وأسرهن، إلا أن أبحاثنا تشير إلى إمكانية التغلب على هذه الأمور عقب الغناء للطفل على سبيل المثال، حيث يساعد في التخلص من الاكتئاب والتأهيل عقب الولادات".



يذكر أن اكتئاب ما بعد الولادة، يصيب امرأة من بين كل 10 نساء في غضون سنة من الولادة في المملكة المتحدة، وقام الباحثون بإجراء أبحاثهم على 134 أمًا خلال الأسابيع الـ40 الأولى من الولادة، حيث تم تقسيمهن، إلى مجموعات شاركن في ورش للغناء أو اللعب الإبداعي ما بعد الولادة، وتوصلت إلى وجود تحسن ملحوظ في أعراض الاكتئاب بين الأمهات اللاتي شاركن في ورش الغناء.