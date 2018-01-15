المصري: عمرو الدسوقي كان يتقاضى راتبه ويدير عمله بالتليفون

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن عمرو الدسوقي موظف في النادي، ولكن الأزمة أن مجلس الإدارة الجديد ينظم هيكلة جديدة للنادي، وعمرو لا يحضر للنادي بشكل نهائي، ولا يوقع حضور وانصراف في النادي، ومتفرغ لتحليل المباريات عبر القنوات الفضائية.



وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "تم تقليل راتب عمرو الدسوقي في وقت سابق، ولكنه لم يحضر للنادي نهائيا، وكان يدير النشاط الرياضي عن طريق التليفون، وهذا أمر لا يصح، والنادي مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات".



واستطرد قائلا: "المجلس كان قد قرر إقالة عمرو الدسوقي من منصبة كمدير للنشاط الرياضي، قبل أن يتقدم عمرو نفسه باستقالته خلال الساعات القليلة الماضية، وهذه أزمة وانتهت، وسوف نعقد اجتماعا يوم الأربعاء لاتخاذ القرار المناسب، وتعيين مدير جديد للنشاط الرياضي".