ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وزارة الصحة تطلق حملات تنظيم الأسرة بالمنيا بشعار "تنمية مصر في طفلين وبس"

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
ايمن يونس
شهد عصام البديوي محافظ المنيا، تدشين الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت عنوان "تنمية مصر في طفلين وبس" والتي ستنفذ أنشطتها بمحافظة المنيا خلال الفترة من 14إلي 18 يناير الجاري، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية السكانية المنضبطة 2030 التي تهدف لتقديم خدمات صحية وتوعوية مجانية للأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر تدشين الحملة الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والوفد الوزاري المرافق لها، والدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وعدد من الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية العاملين والمهتمين بالقضية السكانية.

أشاد المحافظ بجهود وزارة الصحة والسكان، في تطوير المنظومة الصحية بشكل عام، لافتًا إلى اهتمام الدولة بتحسين الخصائص السكانية، والحد من الزيادة التي تلتهم التنمية.

أوضحت "سعاد"،أن تدشين مثل هذه المبادرات يأتي تحقيقا لأهداف الخطة الإستراتيجية المنضبطة للسكان 2030، والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وتحقيق التنمية الشاملة للمواطن المصري وتنمية المرأة وخاصة السيدات والفتيات في سن الإنجاب.

وأضافت أن هذه المبادرة، تأتي بالتعاون مع المحافظة لمواجهة النمو السكاني المتزايد من خلال مداخل تنموية، تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وتحقيق التنمية الشاملة للمواطن المصري وتنمية المرأة في جميع أنحاء الجمهورية وخاصة السيدات والفتيات في سن الإنجاب وتحسين وضعها وتمكينها من ممارسة حقوقها على اتخاذ القرار وخاصة قرار الإنجاب، مما سيكون له تأثير إيجابي في دعم البرنامج القومي لتنظيم الأسرة و تحسين المؤشرات الخاصة به من معدلات استخدام ومعدلات.

وقالت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الحملة واحدة من الأنشطة المنفذة لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية المنضبطة للسكان بهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى كل المواطنين في كل مكان في نطاق الجمهورية وخاصة المناطق العشوائية والنائية الأكثر احتياجًا، وتقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة المتعددة في العيادات الثابتة والعيادات المتنقلة التابعة، مع تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بجميع مراكز المحافظة، وكذلك تنفيذ دورة أطباء أساسية لترقية نواب تنظيم الأسرة، مع تنفيذ معرض لمنتجات نوادي المرأة للمساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والهيئة القومية لتعليم الكبار في فعاليات الأنشطة.

ترشيحاتنا

عبد الله جورج يكشف حقيقة صلح مرتضى منصور والعتال

أمين الفتوى يوضح حكم صلاة المرأة بجانب الرجل

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

نائب وزير الصحة: قانون تنظيم الأسرة الجديد غير دستوري ويؤثر سلبا على التنمية

رئيس الرقابة الإدارية: الدولة بحاجة إلى إضافة 250 ألف فرصة تعليم حتى 2020.. فيديو

شاهد.. زعيم الأمة بعيدًا عن الأضواء.. يحنو على عجوز ويلعب التنس

أول حضور رسمي لوزيرة الثقافة .. إيناس عبد الدايم في عيد الأثريين..صور

ننشر نص كلمة الرئيس السيسى فى الذكرى المئوية لميلاد الزعيم جمال عبدالناصر

صحيفة سعودية: إطلاق سراح معتقلين من "ريتز كارلتون" على ذمة قضايا فساد

طلعت يوسف: هذا موقفي من رحيل ثلاثي سموحة إلى الأهلي

اكتشفي طريقة تحضير محشى الكرنب الدايت

قريبا.. طرح أول "شقق" العاصمة الجديدة للحجز أمام المواطنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء عبد الناصر يصلان ضريح والدهم لإحياء ذكرى مئويته.. صور

أول حضور رسمي لوزيرة الثقافة .. إيناس عبد الدايم في عيد الأثريين..صور

اختاري حذاء يوم الزفاف من هذه المجموعة المتميزة.. صور

أميرة تتحدث لغتين وعمرها لم يتجاوز العامين

نجوم الفن والإعلام فى العيد السنوى لجريدة الجمهورية .. صور

فيديو

طارق قابيل: 24.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدينة السادات..فيديو
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان نتائج صفوف النقل خلال هذا الأسبوع.. فيديو
رئيس الرقابة الإدارية: الدولة بحاجة إلى إضافة 250 ألف فرصة تعليم حتى 2020.. فيديو
«الرقابة الإدارية»:4.4 مليار جنيه لتطوير مجال الرياضة خلال 3 سنوات..فيديو
الرقابة الإدارية: إنتاج «السادات الصناعية» يتجاوز 66 مليار جنيه سنويًا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟