وزارة الصحة تطلق حملات تنظيم الأسرة بالمنيا بشعار "تنمية مصر في طفلين وبس"

شهد عصام البديوي محافظ المنيا، تدشين الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت عنوان "تنمية مصر في طفلين وبس" والتي ستنفذ أنشطتها بمحافظة المنيا خلال الفترة من 14إلي 18 يناير الجاري، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية السكانية المنضبطة 2030 التي تهدف لتقديم خدمات صحية وتوعوية مجانية للأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.



حضر تدشين الحملة الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والوفد الوزاري المرافق لها، والدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وعدد من الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية العاملين والمهتمين بالقضية السكانية.



أشاد المحافظ بجهود وزارة الصحة والسكان، في تطوير المنظومة الصحية بشكل عام، لافتًا إلى اهتمام الدولة بتحسين الخصائص السكانية، والحد من الزيادة التي تلتهم التنمية.



أوضحت "سعاد"،أن تدشين مثل هذه المبادرات يأتي تحقيقا لأهداف الخطة الإستراتيجية المنضبطة للسكان 2030، والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وتحقيق التنمية الشاملة للمواطن المصري وتنمية المرأة وخاصة السيدات والفتيات في سن الإنجاب.



وأضافت أن هذه المبادرة، تأتي بالتعاون مع المحافظة لمواجهة النمو السكاني المتزايد من خلال مداخل تنموية، تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وتحقيق التنمية الشاملة للمواطن المصري وتنمية المرأة في جميع أنحاء الجمهورية وخاصة السيدات والفتيات في سن الإنجاب وتحسين وضعها وتمكينها من ممارسة حقوقها على اتخاذ القرار وخاصة قرار الإنجاب، مما سيكون له تأثير إيجابي في دعم البرنامج القومي لتنظيم الأسرة و تحسين المؤشرات الخاصة به من معدلات استخدام ومعدلات.



وقالت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الحملة واحدة من الأنشطة المنفذة لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية المنضبطة للسكان بهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى كل المواطنين في كل مكان في نطاق الجمهورية وخاصة المناطق العشوائية والنائية الأكثر احتياجًا، وتقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة المتعددة في العيادات الثابتة والعيادات المتنقلة التابعة، مع تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بجميع مراكز المحافظة، وكذلك تنفيذ دورة أطباء أساسية لترقية نواب تنظيم الأسرة، مع تنفيذ معرض لمنتجات نوادي المرأة للمساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والهيئة القومية لتعليم الكبار في فعاليات الأنشطة.

