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رياضة

رئيس مصر المقاصة: صالح جمعة مثل "التفاحة الفاسدة".. واللاعب يرد: "أنا أعلى منكم"

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:05 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
عمرو الحلواني
فجر محمد عبدالسلام رئيس نادى مصر المقاصة، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعد أن أعلن رفضه التام ضم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى الفريق.

وقال عبدالسلام فى تصريحات تليفزيونية: "لم نفكر في ضم صالح جمعة، فأنا لا أفضل ضم هذه النوعية من اللاعبين فهو بمثابة التفاحة الفاسدة، ستؤدي إلى مشكلات عديدة".

وهون أمر هذه التصريحات، برفض صالح جمعة، جملة وتفصيلًا، الانضمام إلى مصر المقاصة، مؤكدًا أن إمكانياته أعلى كثيرا من نادى بحجم المقاصة، قائلا: "إمكانياتي الفنية أكبر من مصر للمقاصة، إذا كان فريق المقاصة هو الفرصة الوحيدة أمامي، لن أنتقل إليه. لن ألعب في المقاصة أبدًا، ليس ضمن طموحاتي فأنا أعلى منهم".

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