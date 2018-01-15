رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان نتائج صفوف النقل خلال هذا الأسبوع.. فيديو

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن نتائج امتحانات سنوات النقل بالمعاهد ستكون معلنة خلال هذا الأسبوع،موضحا أن أعمال التصحيح تتم حاليا وأن بعض المعاهد تأخذ وقتا فى التصحيح نظرا لكثرة أعداد الطلاب فيها.



وأوضح أن تقارير امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية، تأتينا يوميا من جميع المناطق، ولا توجد أى مشاكل بها حيث لم يتم ضبط أي حالة غش حتى الآن في امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية .



وأضاف عباس، فى حواره لصدى البلد، أن حالات الغش أصبحت نادرة جدا والإنتظام فى اللجان تطورا كثيرا، منوها أنه فى امتحانات صفوف النقل تم ضبط أحد الأشخاص يحاول أداء الإمتحان بدلا من أحد الطلاب، وتم تحرير محضر ضده، وإحالة الطالب للتحقيق، كما تم ضبط حالة أخرى لأحد الطلاب مزق ورقة إجابته، بالإضافة لثلاث محاولات الغش من ورقة الاجابة وتم توجيه التحذير لهم دون اتخاذ اجراء ضدهم.





