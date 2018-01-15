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أبناء عبد الناصر يصلان ضريح والدهم لإحياء ذكرى مئويته.. صور

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
منار نور - محمد حماد
وصل، صباح اليوم الاثنين، عبد الحكيم جمال عبد الناصر وشقيقته منى جمال إلى ضريح والدهم الزعيم جمال عبد الناصر لإحياء الذكرى المئوية لميلاده.

وحرص عدد من الكتاب والسياسيين والفنانين على الحضور، أبرزهم مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد.

وتوافد صباح اليوم، عشرات المواطنين المحبين للزعيم الراحل، على الضريح، لمشاركة أبنائه والزائرين، في إحياء مناسبة الذكرى المئوية لميلاده، وحرص الزائرون على قراءة الفاتحة أمام ضريح الراحل ووضع إكليل الزهور حول قبره.

يذكر أن ذكرى ميلاد زعيم الأمة جمال عبد الناصر تحل، اليوم الاثنين، الموافق الخامس عشر من يناير الجاري، وتمثل هذه الذكرى المئوية لميلاده.
أبناء عبد الناصر يصلان ضريح والدهم لإحياء ذكرى مئويته.. صور
أبناء عبد الناصر يصلان ضريح والدهم لإحياء ذكرى مئويته.. صور
أبناء عبد الناصر يصلان ضريح والدهم لإحياء ذكرى مئويته.. صور
أبناء عبد الناصر يصلان ضريح والدهم لإحياء ذكرى مئويته.. صور
أبناء عبد الناصر يصلان ضريح والدهم لإحياء ذكرى مئويته.. صور
أبناء عبد الناصر يصلان ضريح والدهم لإحياء ذكرى مئويته.. صور
أبناء عبد الناصر يصلان ضريح والدهم لإحياء ذكرى مئويته.. صور

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