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فن

مجدي الهواري ينشر صورة لأبطال مسلسل " الشارع اللي ورانا "

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
شارك المخرج مجدي الهواري بصورة جمعت بين الفنانة التونسية درة والفنانة نسرين أمين والفنانة لبلبة والفنانة إنجي أبو زيد، المشاركين في مسلسل " الشارع اللي ورانا "، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام ".

وعلق مجدي علي الصورة " مسلسل " الشارع اللي ورانا ".

يذكر أن مسلسل "الشارع اللي ورانا"، بطولة فاروق الفيشاوي ودرة ولبلبة وأحمد عزمي وأحمد حاتم ونسرين أمين، ومن تأليف حاتم حافظ، وإخراج مجدي الهواري.
مجدي الهواري ينشر صورة لأبطال مسلسل " الشارع اللي ورانا "

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