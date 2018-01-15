مجدي الهواري ينشر صورة لأبطال مسلسل " الشارع اللي ورانا "

شارك المخرج مجدي الهواري بصورة جمعت بين الفنانة التونسية درة والفنانة نسرين أمين والفنانة لبلبة والفنانة إنجي أبو زيد، المشاركين في مسلسل " الشارع اللي ورانا "، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام ".



وعلق مجدي علي الصورة " مسلسل " الشارع اللي ورانا ".



يذكر أن مسلسل "الشارع اللي ورانا"، بطولة فاروق الفيشاوي ودرة ولبلبة وأحمد عزمي وأحمد حاتم ونسرين أمين، ومن تأليف حاتم حافظ، وإخراج مجدي الهواري.