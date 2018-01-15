ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عرفان: جامعة زويل تكلفت 1.6 مليار جنيه على مساحة 200 فدان..فيديو

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قال محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن جامعة زويل كانت تعمل بشكل مؤقت من مقر إحدى الجامعات الأهلية، ولكن اللجنة المشتركة بمتابعة إنهاء إدارة المشروعات الكبري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنهت ثلاث مباني بتكلفة 1.6 مليار جنيه، على مساحة 200 فدان، بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة.

وأضاف "عرفان"، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية في محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، أن كلية هندسة البترول كانت تعمل من خلال مبنى مستأجر من إحدى شركات البترول بالسويس وهي تعتبر اولى الكليات المصرية المتخصصة في مجال البترول، والوحيدة على مستوى الشرق الأوسط، وتضم طلاب عرب بالإضافة للمصريين، مؤكدًا أنه تمت متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجهيزات بتكلفة 88 مليون جنيه، وتم تشغيلها فعليا بكفاءة تامة.

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم

شاهد.. لقطات فيديو من المشروعات التنموية بالوجه البحرى والدلتا

حسن شحاتة: تولي إيهاب جلال مسئولية الزمالك مخاطرة كبيرة

المصري: عمرو الدسوقي كان يتقاضى راتبه ويدير عمله بالتليفون

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في سقوط سيارة بترعة المريوطية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان نتائج صفوف النقل خلال هذا الأسبوع.. فيديو

عرفان: المواطن في قلب اهتمام القيادة والحكومة..فيديو

قريبا.. طرح أول "شقق" العاصمة الجديدة للحجز أمام المواطنين

طلعت يوسف: ترشحي لتدريب المنتخب الأوليمبي متاجرة من اتحاد الكرة

تقارير تونسية تكشف مفاجأة مدوية عن انضمام "النقاز" للزمالك

عرفان: جامعة زويل تكلفت 1.6 مليار جنيه على مساحة 200 فدان..فيديو

عموتة: "تعرضت لمؤامرة للرحيل عن الوداد المغربي"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء عبد الناصر يصلان ضريح والدهم لإحياء ذكرى مئويته.. صور

أول حضور رسمي لوزيرة الثقافة .. إيناس عبد الدايم في عيد الأثريين..صور

اختاري حذاء يوم الزفاف من هذه المجموعة المتميزة.. صور

أميرة تتحدث لغتين وعمرها لم يتجاوز العامين

نجوم الفن والإعلام فى العيد السنوى لجريدة الجمهورية .. صور

فيديو

طارق قابيل: 24.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدينة السادات..فيديو
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان نتائج صفوف النقل خلال هذا الأسبوع.. فيديو
رئيس الرقابة الإدارية: الدولة بحاجة إلى إضافة 250 ألف فرصة تعليم حتى 2020.. فيديو
«الرقابة الإدارية»:4.4 مليار جنيه لتطوير مجال الرياضة خلال 3 سنوات..فيديو
الرقابة الإدارية: إنتاج «السادات الصناعية» يتجاوز 66 مليار جنيه سنويًا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟