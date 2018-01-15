عرفان: جامعة زويل تكلفت 1.6 مليار جنيه على مساحة 200 فدان..فيديو

قال محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن جامعة زويل كانت تعمل بشكل مؤقت من مقر إحدى الجامعات الأهلية، ولكن اللجنة المشتركة بمتابعة إنهاء إدارة المشروعات الكبري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنهت ثلاث مباني بتكلفة 1.6 مليار جنيه، على مساحة 200 فدان، بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة.



وأضاف "عرفان"، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية في محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، أن كلية هندسة البترول كانت تعمل من خلال مبنى مستأجر من إحدى شركات البترول بالسويس وهي تعتبر اولى الكليات المصرية المتخصصة في مجال البترول، والوحيدة على مستوى الشرق الأوسط، وتضم طلاب عرب بالإضافة للمصريين، مؤكدًا أنه تمت متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجهيزات بتكلفة 88 مليون جنيه، وتم تشغيلها فعليا بكفاءة تامة.

