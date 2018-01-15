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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أجزاء من أرضية البورصة الإندونيسية لأكثر من 50 مصابا

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:12 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت مصادر طبية في إندونيسيا اليوم الاثنين بارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أجزاء من الأرضية بالبورصة في العاصمة جاكرتا إلى أكثر من خمسين مصابا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية سيتيو واسيستو قوله إنه تم نقل المصابين إلى 3 مستشفيات، مشيرا إلى أن الجزء المعدني الذي انهار يوجد في الطابق الأوسط (طابق الميزانين) بمبنى البورصة ومستبعدا أن يكون الحادث عملا إرهابيا حيث أنه لا يوجد أثر لأي تفجير.

وقد فرضت قوات الأمن في إندونيسيا طوقا أمنيا حول مبنى البورصة بعد انهيار أجزاء من الأرضية، ذلك في الوقت الذي وصلت فيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وكانت بعض الصور التي عرضتها وسائل إعلامية في جاكرتا قد أظهرت عشرات الأشخاص وهم يسارعون بالخروج من المبنى متعدد الطوابق.

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