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"عرفان": نجحنا في القضاء على فيروس "سي" ومحاربة مافيا الدواء بحزم شديد.. فيديو

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:07 ص
صدى البلد
مي فهمي
قال محمد عرفان، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إننا لمسنا نتائج في مجال الرعاية الصحية مبشرة وتنبئ بإصرار وعزيمة للوصول الى خدمة طبية يستحقها المصريون.

وأضاف "عرفان" خلال كلمته في افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات التنموية، اليوم الاثنين، أن الدولة نجحت في القضاء على فيروس سي، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتنظيم قطاع الدواء ومحاربة مافيا الدواء بحزم شديد، وشراء كافة القطاعات من الأدوية والمستلزمات والنزول بأسعار بالمستورد منها إلى أرقام لا يتصورها أحد لتدعيم القطاع الصحي.

وأشار إلى إصرار القيادة السياسية الاتجاه في تصنيع مشتقات الدم داخل مصر باعتبارها مسألة أمن قومي.

وتابع أن اليوم نفتتح مستشفى 15 مايو بالقاهرة بتكلفة 360 مليون جنيه، وتوفير أحدث الأجهزة العلاجية فيها، وتزويدها بوحدة تدريب جراحي، وتم فعليا البدء في التشغيل التجريبي لها في أكتوبر الماضي، وافتتاح مستشفى بنها للتأمين الصحي، بتكلفة 104 ملايين جنيه، تقدم الخدمة لمليون مواطن من منتفعي التأمين الصحي، وتم البدء في التشغيل التجريبي في أكتوبر 2017.

وشدد على استمرار التواصل الرقابي مع كافة أطراف المنظومة الصحية المرضى والمرور الميداني، للتأكد من انتظام الأداء لتحقيق رضاء أبناء الوطن.

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