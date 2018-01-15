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محافظات

محافظ السويس: بناء سور للمقابر والتوجيه بحل مشاكل الصرف الصحي بمدن الإسكان الاجتماعي

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
قرر محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد، بناء سور كامل لمقابر السويس وذلك بعد شكاوى المواطنين من قيام سيارات النقل بإلقاء المخلفات داخل المقابر وانتهاك حرمة الموتى .
وقال محافظ السويس في تصريحات خاصة لـ أ ش أ - اليوم الاثنين/ إنه طالب مدير أمن السويس بتكثيف التواجد الأمني بمقابر السويس والقبض علي الخارجين عن القانون .
على صعيد آخر .. طالب محافظ السويس، من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الإسكان ضرورة عمل صيانة مستمرة لخطوط الصرف الصحي بمدن الإسكان الاجتماعي الجديدة وعددها 4 مدن خاصة بعد شكاوى السكان من انسداد الخطوط بشكل مستمر .
وطالب اللواء أحمد حامد، اتحاد الشاغلين بالمدن الجديدة بضرورة التعاون نحو الحفاظ على المدن وعدم اهلاك العمارات، مشددا على مدراء المديريات الخدمية والمرافق بضرورة حل أية مشاكل في هذه المدن للحفاظ عليها .

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