القومي للمرأة بالشرقية ينظم 6 قوافل طبية للتوعية بالصحة الإنجابية

اكدت المهندسة"سامية عسل" مدير المجلس القومى للمرأة فرع الشرقية أنة تم تنظيم 6 قوافل طبية بالتعاون مع مديرية الصحة بمراكز ( أبو حماد – الإبراهيمية – بلبيس ) مشيره إلى أنه تم توجيه قافلتين لكل مركز لتقديم خدمة صحية وعلاجية لأهالى المركز والمترددين على القافلة ورفع الوعى بأهمية تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب.



وأضافت أن الهدف من تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة وضبط معدلات الإنجاب ودعم تنمية المرأة إجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا لتمكينها من ممارسة حقوفها وزيادة قدرتها على إتخاذ قرار الإنجاب من عدمه.



وأكدت مدير المجلس القومى للمرأة أن هناك تعاونا بين المجلس ومديرية الصحة ومجالس المدن والأزهر والكنيسة وجمعيات المجتمع المدني للتوعية بأهمية التنظيم الأسري من خلال توفير كافة الخدمات التي تتناسب مع الزيادة السكانية.