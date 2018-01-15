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تحرير 51 قضية تموينية مخالفة بالمنيا

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:17 ص
الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
ايمن يونس
تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 51 قضية تموينية مخالفة خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة، ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين والوقوف على مدى التزامهم القرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفه في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية حيث جاءت المخالفات ما بين (عدم حمل شهادة صحية ـ عدم الإعلان عن الأسعارـ إدارة منشاة بدون ترخيص) كما تم ضبط 2 جركن زيت طعام بإجمالي 40 كجم بدون بيانات أو صلاحية.

وفى مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، تم تحرير محضر مخالف حيث تم ضبط نصف طن من السكر ناقص الوزن وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير41 محضر مخالف تنوع مابين( إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم وجود ميزان حساس ـ عدم إعطاء بون صرف للمواطن ـ عدم نظافة أدوات العجن).

وأضاف انه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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