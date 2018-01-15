تركيب 26 كشاف ليد بقرية البرجاية فى المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، عن الانتهاء من تركيب 26 كشاف ليد في محيط قرية البرجاية وإنارة طريق المحيط بداية من كوبري البرجاية حتى مدخل الفلاحين ومن أبو دويق بدمشير حتى كوبري بهدال غربا، وذلك تيسيرًا على المارة من المركبات والمواطنين ومنعًا لتكرار وقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.



وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إنه تم الانتهاء من تمهيد طريق البحر اليوسفي حتى محطة المنيا أقصى شمال قرية صفط الخمار، والانتهاء من تطهير ترعة سرى باشا ضمانًا لسريان المياه داخل المجرى المائي ووصولها إلى المزارعين لري أراضيهم.



ومن جانب آخر، تم تحرير 15 محضرا مخالفا للقانون 119 و6 محاضر إشغال طريق وإزالة 3 حالات تعد على الأرضى الزراعية.



