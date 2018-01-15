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اقتصاد

قريبا.. طرح أول "شقق" العاصمة الجديدة للحجز أمام المواطنين

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:14 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
قالت مصادر بوزارة الإسكان إنه سيتم طرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة للحجز للمواطنين قريبا.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الطرح مقرر لنسبة من وحدات الحى السكنى الأول كتجربة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، وجارى حاليا الانتهاء من تسعير المتر بالوحدات والتوين هاوس والفيلات.

وتوقعت المصادر إقبالا كبيرا من المواطنين على حجز وحدات بالمشروع خاصة مع توافر مساحات متنوعة من 120 مترا مربعا إلى 185 مترا مربعا للوحدات السكنية ومساحات تتراوح من 300 إلى 500 متر مربع بالتاون هاوس والفيلات.

ومن المقرر أن ينتهى تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية متنوعة بين "شقق، وتاون هاوس، وفيلات" بالحى السكنى الأول بالعاصمة قبل نهاية العام المالى الجارى 2017 - 2018، وتنص معدلات التنفيذ أكثر من 85% حاليا، وأغلب الوحدات المتبقية بمرحلة التشطيبات الداخلية والخارجية.

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