مد أجل الحكم على المتهم بقتل القس سمعان بالمرج لـ12 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية،اليوم الإثنين،مد أجل الحكم على المتهم أحمد سعيد السنباطي لاتهامه بقتل القس سمعان شحاتة بالمرج في أكتوبر الماضي لجلسة 12 فبراير المقبل.



كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة المتهم بقتل القمص سمعان شحاته كاهن المرج إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته في الاتهامات المسندة إليه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



واتهمت النيابة في أمر الإحالة أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، بأنه في 12 أكتوبر الماضي، قتل القس سمعان شحاته عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة المرج، بان بيَّت النية وعقد العزم على قتل أيًا من رجال الدين المسيحي، وأعد لذلك سلاح أبيض (سكين) وتربص له بمكان أيقن مروره به، وعندما شاهده باغته بعدة طعنات وضربات بأنحاء متفرقة من جسده، فلفظ أنفاسه الأخيرة جراء إصاباته.