ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طارق قابيل: 24.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدينة السادات..فيديو

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:24 ص
المهندس طارق قابيل
المهندس طارق قابيل
آيات أحمد
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن السادات مدينة من الجيل الأول تم إنشاؤها عام 1978، وروعى فى إنشائها حماية المدينة السكنية من أى تلوث من المنطقة الصناعية، مؤكدًا أنها تضم 632 مصنعا بإجمالى استثمارات 24.5 مليار جنيه ويعمل بها 50 ألف عام بشكل مباشر، و250 ألف عامل بشكل غير مباشر.

وأضاف "قابيل" خلال كلمته اليوم فى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عدد من المشروعات التنموية بمدينة السادات، أن مدينة السادات تتضمن 7 مناطق صناعية ومناطق مخازن ولوجيستية وورش، مشيرًا إلى أن المصانع تنتج منتج نهائى كمصنع الحديد والصلب وسلع وسيطة تدخل فى سلع ومنتجات أخرى.

وأوضح أنه تم طرح أراضى بالمدينة للاستثمار خلال العامين الماضيين لتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى افتتاح 79 مصنعا بالمدينة ويمثلوا 13% من إجمالي المصانع والاستثمارات بعائد يقدر بـ 2.5 مليار جنيه فى الصناعات الكيماوية.

وأكد أن المدينة بها عدة صناعات استراتيجية وهم الغزل والنسيج والكيماوية ومواد البناء مشيرا إلى أن المدينة تتضمن 4 ملايين متر للقطاع الخاص تجذب استثمارات فى حدود 7.3 مليار جنيه وستوفر 29 ألف فرصة عمل.
.

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يوضح حكم صلاة المرأة بجانب الرجل

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة .. اليوم

قريبا.. طرح أول "شقق" العاصمة الجديدة للحجز أمام المواطنين

شاهد.. لقطات فيديو من المشروعات التنموية بالوجه البحرى والدلتا

سعر الدولار في البنوك اليوم

بث مباشر..الرئيس السيسي يفتتح مشروعات تنموية بمحافظة المنوفية

طلعت يوسف: هذا موقفي من رحيل ثلاثي سموحة إلى الأهلي

وزير البترول يستقبل وفداً من "بي بي" البريطانية لبحث تطوير استثماراتها فى مصر

حسن شحاتة: تولي إيهاب جلال مسئولية الزمالك مخاطرة كبيرة

رئيس مصر المقاصة: صالح جمعة مثل "التفاحة الفاسدة".. واللاعب يرد: "أنا أعلى منكم"

أميرة تتحدث لغتين وعمرها لم يتجاوز العامين

وزير القوى العاملة يتابع حالة المصري المصاب بالأردن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء عبد الناصر يصلان ضريح والدهم لإحياء ذكرى مئويته.. صور

أول حضور رسمي لوزيرة الثقافة .. إيناس عبد الدايم في عيد الأثريين..صور

اختاري حذاء يوم الزفاف من هذه المجموعة المتميزة.. صور

أميرة تتحدث لغتين وعمرها لم يتجاوز العامين

نجوم الفن والإعلام فى العيد السنوى لجريدة الجمهورية .. صور

فيديو

طارق قابيل: 24.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدينة السادات..فيديو
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان نتائج صفوف النقل خلال هذا الأسبوع.. فيديو
رئيس الرقابة الإدارية: الدولة بحاجة إلى إضافة 250 ألف فرصة تعليم حتى 2020.. فيديو
«الرقابة الإدارية»:4.4 مليار جنيه لتطوير مجال الرياضة خلال 3 سنوات..فيديو
الرقابة الإدارية: إنتاج «السادات الصناعية» يتجاوز 66 مليار جنيه سنويًا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟