طارق قابيل: 24.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدينة السادات..فيديو

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن السادات مدينة من الجيل الأول تم إنشاؤها عام 1978، وروعى فى إنشائها حماية المدينة السكنية من أى تلوث من المنطقة الصناعية، مؤكدًا أنها تضم 632 مصنعا بإجمالى استثمارات 24.5 مليار جنيه ويعمل بها 50 ألف عام بشكل مباشر، و250 ألف عامل بشكل غير مباشر.



وأضاف "قابيل" خلال كلمته اليوم فى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عدد من المشروعات التنموية بمدينة السادات، أن مدينة السادات تتضمن 7 مناطق صناعية ومناطق مخازن ولوجيستية وورش، مشيرًا إلى أن المصانع تنتج منتج نهائى كمصنع الحديد والصلب وسلع وسيطة تدخل فى سلع ومنتجات أخرى.



وأوضح أنه تم طرح أراضى بالمدينة للاستثمار خلال العامين الماضيين لتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى افتتاح 79 مصنعا بالمدينة ويمثلوا 13% من إجمالي المصانع والاستثمارات بعائد يقدر بـ 2.5 مليار جنيه فى الصناعات الكيماوية.



وأكد أن المدينة بها عدة صناعات استراتيجية وهم الغزل والنسيج والكيماوية ومواد البناء مشيرا إلى أن المدينة تتضمن 4 ملايين متر للقطاع الخاص تجذب استثمارات فى حدود 7.3 مليار جنيه وستوفر 29 ألف فرصة عمل.

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