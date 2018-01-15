عرفان: المواطن في قلب اهتمام القيادة والحكومة..فيديو

أكد محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مصر انطلقت ولن يستطيع أحد إيقاف مسيرتها في التنمية والتطوير، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، ضرورة أن تنعكس كل قرارات وسياسات الإصلاح الاقتصادي على حياة المواطنين.



وأكد "عرفان" خلال كلمته في افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات التنموية، اليوم الاثنين، أن المواطن المصري في قلب اهتمام قيادته وحكومته ماضون بكل عزم لنلبي لشعبنا حقوقه كاملة والمشروعة لحاضر زاهر ومستقبل مشرق.



وتابع "سيادة الرئيس حلمك لأبناء الوطن عظيم، وطموحاتك كبيرة ونحن معك لنحيي الأمل وفقك الله".