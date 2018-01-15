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أخبار البلد

عودة محافظ البنك المركزى من لندن بعد الترويج للاستثمار فى مصر

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:24 ص
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب ــ محمد عبدالناصر :
عاد إلى القاهرة، اليوم الإثنين "طارق عامر" محافظ البنك المركزى قادما من لندن بعد زيارة لبريطانيا إستغرقت أربعة أيام فى إطار جولاته الخارجية للترويج للإستثمار فى مصر، وعرض أهم التطورات الإيجابية للاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى .

جاءت زيارة محافظ البنك المركزى لبريطانيا بعد ساعات من إصدار البنك بيان للتحذير من التعامل بعملة "البيتكوين" حيث ذكر البيان: " فى ضوء متابعة البنك المركزى المصرى لما تم تداوله مؤخرًا من أخبار تتعلق بالعملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين وغيرها، يكرر البنك المركزى تحذيره من التعامل فى كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفى مقدمتها عملة البيتكوين، لما ينطوى عليه التعامل فى تلك العملات من مخاطر مرتفعة حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد فى قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التى تتم عليها مما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها " .







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