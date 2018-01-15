أسعار العملات والذهب اليوم..الدولار يسجل 17.75 جنيه للبيع..واليورو بـ 21.66 للبيع..والكويتي بـ 59.067 جنيه للبيع..والذهب عيار 21 بـ 655 جنيها للجرام

الدولار يستقر اليوم.. ويسجل و17.7588 جنيه للبيع

اليورو بـ 21.1531 جنيه للشراء و21.6603 جنيه للبيع

الكويتي يسجل 58.7157 جنيه للشراء و59.06796

الذهب يستقر وعيار 21 يسجل 655 جنيها



شهدت أسعار صرف جميع العملات أمام الجنيه استقرارا اليوم الاثنين،إذ استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين،وبلغ سعر صرف الدولار وفقًا لأسعار الصرف في البنك المركزي المصري،نحو 17.6588 جنيه للشراء، و17.7588 جنيه للبيع.



كما استقرت أسعار صرف باقي العملات الأجنبية إذ سجّل اليورو 21.1531 جنيه للشراء، و21.6603 جنيه للبيع، وسجّل الجنيه الإسترلينى 23.2472 جنيه للشراء، 23.3899 جنيه للبيع، وسجّل الفرنك السويسرى 18.2350 جنيه للشراء و18.3458 جنيه للبيع.



وبلغ الين الياباني "100 ين" 15.9016 جنيه للشراء و15.9946 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر صرف اليوان الصينى 2.7330 جنيه للشراء و2.7487 جنيه للبيع.



وفي السياق نفسه استقرت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه ، ليسجل سعر صرف الريال السعودي 4.7080 جنيه للشراء و4.7354 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدينار الكويتي لـ58.7157 جنيه للشراء و59.0679 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فوصل عند 4.8075 جنيه للشراء و4.8349 جنيه للبيع.



كما استقرت أسعار صرف باقي العملات الأجنبية إذ سجّل اليورو 21.1531 جنيه للشراء، و21.6603 جنيه للبيع، وسجّل الجنيه الإسترلينى 23.2472 جنيه للشراء، 23.3899 جنيه للبيع، وسجّل الفرنك السويسرى 18.2350 جنيه للشراء و18.3458 جنيه للبيع.



وبلغ الين الياباني "100 ين" 15.9016 جنيه للشراء و15.9946 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر صرف اليوان الصينى 2.7330 جنيه للشراء و2.7487 جنيه للبيع.



وفي السياق نفسه استقرت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه،ليسجل سعر صرف الريال السعودي 4.7080 جنيه للشراء و4.7354 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدينار الكويتي لـ58.7157 جنيه للشراء و59.0679 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فوصل عند 4.8075 جنيه للشراء و4.8349 جنيه للبيع.



وعلى جانب أخر استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين خلال مستهل التعاملات الصباحية، حيث وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 561.40 جنيه للجرام.. وعيار 21 سجّل 655 جنيهًا للجرام.



وسجّل الذهب عيار 14 سعر 437 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سجّل 748.55 جنيه للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5240 جنيهًا.. وسجّل السعر العالمي للأوقية نحو 1338 دولارًا

