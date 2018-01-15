"كوبر" يقرر الرحيل عن تدريب المنتخب عقب المونديال

فجر الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن رحيله عن تدريب الفراعنة خلال الفترة المقبلة.



وأخطر كوبر مسئولو اتحاد الكرة برغبته فى الرحيل عقب انتهاء منافسات كأس العالم المقبل بروسيا 2018، وذلك لرغبته فى خوض تجربة احترافية جديدة.



وكان المدرب الأرجنتينى تلقى عروضا مغرية للغاية فى الفترة الأخيرة أبرزها من المنتخب الأمريكى والمنتخب الإماراتى.



وفضل كوبر عدم النظر فى هذه العروض قبل انتهاء منافسات كأس العالم المقبل وقيادته للفراعنة، وطالب المدير الفنى مسئولى الاتحاد الإماراتى والأمريكى بالانتظار لحين الانتهاء من منافسات المونديال المقبل.



وكان كوبر قد اشتكى بشكل معلن ورسمى لمسئولى الجبلاية من الهجوم من قبل الجماهير والإعلام وانتقاد طريقة لعبه، على الرغم من تحقيق النجاحات التى تم السعى إليها، مثل الوصول إلى كأس العالم والصعود إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية الماضية.