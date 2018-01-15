إيقاف الرحلات بمطار معيتيقة بطرابلس جراء اندلاع اشتباكات بين المليشيات

أعلن مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم /الإثنين/ إيقاف جميع الرحلات من وإلي المطار جراء اشتباكات بين مليشيا البقرة وقوة الردع الخاصة .



وقالت إدارة المطار،فى بيان مقتضب حسبما ذكر موقع بوابة الوسط "إن جميع الرحلات من وإلى المطار أوقفت جراء الاشتباكات بين مليشيا تتبع بشير (البقرة)، وقوة الردع الخاصة .



من جانبها، أعلنت قوة الردع الخاصة أن مليشيا تتبع بشير (البقرة)، هاجمت على مطار معيتيقة الدولي، مؤكدة إنه جارٍ التعامل مع المهاجمين إلى أن يتم دحرهم عن مطار معيتيقة، والسجن الذي يقبع بِه أكثر من 2500 موقوف في قضايا مختلفة