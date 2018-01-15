هدوء يسود المغرب في أول أيام لـ«تعويم الدرهم».. وخبراء: «الرباط» لجأت لعدة خطوات لتخفيف الصدمة على الشعب.. والمركزي: قرار مهم لمواكبة الانفتاح على الاقتصاد العالمي

الحكومة المغربية: التعويم يهدف لتقوية مناعة الاقتصاد

المغرب تفادي الأزمة المالية العالمية وانتفاضات الربيع العربي

السودان آخر دولة عربية شهدت تعويم عملتها

بدأ المغرب، الاثنين، تعويم عملتها بتطبيق نظام "مرن" لسعر صرف الدرهم، من أجل "تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته، وتحسين مستوى نموه"، بحسب ما جاء في بيان نشرته الحكومة، الجمعة، بحيث يخضع إلى آلية العرض والطلب في سوق العملات، دون تدخل من الحكومة أو البنك المركزي بتحديده، بشكل مباشر، وقد يكون التعويم "خالصا"، بحيث يُترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق بشكل كامل دون أي تدخل من الدولة، أو يكون "موجها"، بحيث يتدخل البنك المركزي حسب الحاجة من أجل توجيه أسعار الصرف.وقال خبراء، إن الحكومة المغربية تعمل منذ سنوات مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتحرير العملة، حيث يقول الجانبان إن هذه الخطوة ستتم تدريجيا وإن التعويم الكامل سيستغرق سنوات بناء على ردود فعل السوق، وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق التعويم في النصف الثاني من عام 2017، حيث عملت مؤسسات الدولة على تهيئة الأجواء المحلية، كما أن الحكومة المغربية فتحت خلال الأعوام الماضية خط ائتمان مع صندوق النقد الدولي، بمليارات الدولارات، لتحسين الأوضاع الاقتصادية.وعلى خلاف بعض الدول الأخرى في المنطقة، تمكن المغرب من تفادي هبوط كبير في الاستثمارات الأجنبية منذ الأزمة المالية العالمية وانتفاضات الربيع العربي في 2011، لأسباب من بينها الترويج لنفسه على أنه قاعدة تصدير إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتنمو صادرات المغرب منذ اجتذبت البلاد عددا من كبار المستثمرين في صناعات السيارات والطيران، وهو ما ساعد في سد معدلات العجز الكبيرة التي سجلتها بعد 2011.وفي الحالة المغربية، سيكون تطبيق الأمر على مرحلتين، على أن يكون في الأولى موجها، حيث سيبقي البنك المركزي سيطرته على الدرهم؛ يحدد القيمة العليا والدنيا لسعر الصرف، وبعد أشهر، ينتقل إلى مرحلة التعويم الخالص، وسيتدخل البنك المركزي من خلال عطاءات دورية للدولار وعملات أخرى حين يرى ضرورة لذلك، بحسب بيان نشر في مطلع الأسبوع، كما سيُسمح للبنوك بتداول العملات الصعبة في سوق ما بين البنوك (الانتربنك)، وستُمنح أدوات تحوط جديدة لإدارة مخاطر، أسعار الصرف وأسعار الفائدة.ويرى البنك المركزي أن هذه الخطوة مهمة لمواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والمساهمة في تعزيزها وكذلك تخفيف الاختلالات والصدمات الخارجية، ومواكبة تطوير القطاع المالي، فيما يقول مسؤولون من بنك المغرب المركزي، إن ذلك سيحافظ على التنافسية، وإن هناك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تسمح بالانتقال السلس للنظام الجديد، إذ تغطى الاحتياطيات تكلفة واردات البلاد لخمسة أشهر و24 يوما.وكشفت بيانات المؤسسات المالية المغربية في أول أيام دخول قرار تعويم الدرهم، عن عدم حدوث تغيير كبير في سعر صرف العملات، كما كان يتوقع البعض، وقال مصدر في بورصة المغرب، إن سعر صرف الدرهم لم يتغير كثيرا، وظل مستقرا نسبيا على نفس الوضع الذي كان عليه قبل بدء التعويم، فيما سجلت قيمة الدرهم صعودا طفيفا أمام الدولار الأمريكي، وبلغت قيمة الدولار صباح اليوم الإثنين 9.22 دراهم.وبحسب بيانات بورصة المغرب المثبتة بموقعها الإلكتروني، بينما أشار بنك المغرب في إحصائيات يوم الجمعة الماضية إلى أن قيمة الدولار بلغت 9.24 دراهم حتى الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة الماضية، أما قيمة الدرهم أمام اليورو، فتراجعت بشكل طفيف بالمقارنة مع يوم الجمعة، بخلاف تطور قيمته بالمقارنة مع الدولار الأمريكي، وسجلت قيمة الدرهم تراجعا طفيفا أمام اليورو، وبلغ سعر صرف اليورو منتصف اليوم الإثنين 11.29 درهما، بعدما بلغ 11.197 درهما الجمعة، حسب بيانات بنك المغرب، أما سعر التداول العمومي، فعرف بدوره اليوم الإثنين تغيرا طفيفا، وانتقل ثمن شراء اليورو من 10.958 درهما في افتتاح التعاملات البنكية بإحدى المؤسسات البنيكة، إلى 10.989 درهما في منتصف اليوم.وقال خبراء لوسائل إعلام مغربية إنهم واثقون من قدرة المغرب على تحقيق انتقال سلس نحو النظام الجديد، خصوصا مع وجود احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، وأكدوا أنهم تلقوا في اليوم الأول اتصالات كثيرة من زبائن البنوك للاستفسار أكثر عن القرار وللاطمئنان على حسن سير عملياتهم الدولية ومدى تأثير التعويم عليها، وأوضحوا أن البنوك قامت منذ سنة بالتواصل مع عملاءهم بخصوص التعويم، حيث قامت بتنسيق مع بنك المغرب بتقديم المعلومات الضرورية لهم حول القرار .يذكر أن تجربة المغرب في تحرير العملة تعد الأحدث في التجارب العربية والتى سبقتها السودان، والذي طبق بداية 2018 ونتج عنه ارتفاع في الأسعار ما ادي لخروج احتجاجات، وأعلن وزير الدولة بوزارة المالية في السودان مجدي حسن يس أن سوقا سوداء للعملة الأجنبية هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار الذي أثار اضطرابات، وليس خفض قيمة العملة.وتزامن قرار الحكومة المغربية كذلك مع إعلان عدة دول عربية، أغلبها من الدول الخليجية منها السعودية والإمارات، عن رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات أو تطبيق ضرائب لأول مرة على شعوبها في وقت نشهد فيه تصاعد لأسعار النفط والغاز وسط تزايد عدد الاكتشافات البترولية في المنطقة، وكان البترول بمشتقاته والخبز أبرز المواد التي استهدفتها الحكومة في إطار خطتها لترشيد الدعم أو البحث عن موارد جديدة لميزانيتها، ودعت منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي دول الخليج إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن احتياطيات النفط.وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات، وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم حيث تعد مصدر دخل أساسيًا يسهم في تعزيز ميزانيات الدول، كما التزم أعضاء أخرون في مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وعمان وقطر، بإدخال ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن بعضهم قد أجل خططه حتى عام 2019 على الأقل.وكذلك أعلنت الحكومة الأردنية رفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعاره بنسب تراوحت ما بين 65 و100 بالمئة، على أن يتم تعويض محدودي الدخل لتجنيبهم وطأة القرار، وقال وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة إن «الأسعار الجديدة للخبز، تطبق اعتبارا من مطلع شهر فبراير المقبل ولمدة عام، وعزا الوزير الأردني، أسباب رفع الدعم، إلى أن «غالبيته يذهب لغير الأردنيين وعددهم نحو ثلاثة ملايين شخص، من مجموع السكان الذي يقدر بنحو 5ر9 مليون نسمة».وفي تونس، رغم اقتراب ذكري اندلاع ثورتها في 2011، والتي كانت شرارة ما عرف بـ"الربيع العربي"، رفعت الحكومة أسعار الوقود، ليزيد سعر البنزين 2.85% ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الموازنة، في إطار إصلاحات رئيسة يطالب بها المقرضون الدوليون، وهذه هي الزيادة الثانية، بعد أن رفعت الحكومة التونسية أسعار البنزين بنسبة 6.7% في يوليو الماضي، وتكافح تونس لكبح جماح العجز التجاري المتزايد بسبب ارتفاع واردات الطاقة، وسجل العجز التجاري التونسي مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 5.82 مليار دولار في أول 11 شهرًا من 2017، بزيادة 23.5% على أساس سنوي.