الرقب: على السلطة الفلسطينية أن تتفهم موقف "حماس" من اجتماع المجلس المركزي

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الشعب الفلسطينى كان يتمنى عدم اعتذار حركة حماس عن حضور اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني وأن تتفهم السلطة الفلسطينية ذلك الأمر والاستجابة لمطالبهم.



وأضاف الرقب فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان حركة حماس كانت تريد عقد الاجتماع خارج حدود الدولة الفلسطينية باحدى عواصم الدول العربية حتى لا تكون هناك ضغوط على القرارات التى ستخرج بها هذه الاجتماعات.



وأوضح أن القضية الفلسطينية فى مرحلة يجب فيها أن تتجاوز هذه المناوشات الداخلية بين الفصائل وتوحد الجبهات لحل القضية وكنا نأمل من كلمة الرئيس أبومازن أن تكون حازمة ومباشرة فى سحب القرارات المسبقة التى خرجت وأعطت لاسرائيل وعدم التأكيد على السلمية التى تكبل يد المقاومة الفلسطينية.



كانت حركة حماس قد أعلنت رسميا الامتناع عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المرتقب يوم الأحد المقبل، ما أثار حالة من الجدل حول أسبابها وتأثير ذلك على الموقف الوطني الفلسطيني الموحد ضد قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس.