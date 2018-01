موجز نجوم هوليوود.. موديل تخطف قلب ليوناردو دي كابريو في المغرب.. وكاثرين زيتا جونز تدافع عن زوجها مايكل دوجلاس بعد اتهامه بالتحرش.. صور

ميريل ستريب غاضبة من عدم ترشح توم هانكس للأوسكار

نشر "صدى البلد" العديد من أخبار مشاهير هوليوود سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو المتداولة على المواقع والصفحات الفنية العالمية، ونبرز في التقرير التالي آخر أخبار مشاهير هوليوود.رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، وهو يداعب موديل شقراء مشهورة في حفل عيد ميلاد صديقه النجم العالمي اورلاندو بلوم في مدينة مراكش المغربية في احد الملاهي الليلية الشهيرة، أمس الأحد.وظهر نجم فيلم "تايتنك" وهو يلاحق الموديل العالمية في بعض الصور ويتبع خطواتها بملهى ليلي، حيث لم يتم الكشف عن اسمها أو جنسيتها من قبل الصحف الأجنبية.ولم تحضر المغنية الأمريكية "كاتي بيري" حبيبة "اورلاندو بلوم" السابقة حفل عيد ميلاده، بالرغم من أنهما كانا متواجدين سويا في جزر المالديف الأسبوع الماضي بحسب ما ذكر في بعض الصحف العالمية.نجح الفيلم الكوميدي " Jumanji: Welcome to the Jungle" للنجم العالمي دواين جونسون في تصدر لائحة الـ" بوكس اوفيس" شباك تذاكر السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي محققا 27 مليون دولار أمريكي، من إجمالي إيرادات 283 مليون دولار أمريكي.وتدور أحداث الفيلم أربعة طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات تلك اللعبة ووحدة تحكمها، واللعبة تتجسد في اختياراتهم التي تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن (جومانجي) ليست مجرد لعبة، بل تحدي للبقاء على قيد الحياة.حضرت النجمة العالمية ميريل ستريب العرض الخاص لفيلمها الجديد "the post" الذي اقيم أمس في مدينة ميلانو الإيطالي، بحضور النجم العالمي توم هانكس و المخرج ستيفين سبيلرج.وأعربت ميريل عن تعجبها من عدم ترشيح توم هانكس لجائزة أفضل ممثل في جائزة الأوسكار منذ عام 2001 وخاصة عن دوره في فيلمه "the post" ،لافتة الى انه قدم دورا بارعا يختلف عما قدمه خلال مشواره الفني".ويدور الفيلم حول أحداث حقيقية، متناولًا عملية التستر على الفساد والتي دامت في (الولايات المتحدة الأمريكية) خلال فترة رئاسة أربعة رؤساء، فتقوم أول ناشرة صحف في البلدة بالتعاون مع محرر متمكن من عمله بالتحالف في معركة غير مسبوقة بين الصحافة والحكومة.التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للنجمة العالمية داكوتا جونسون وحبيبها المغني الأمريكي كريس مارتن أثناء تجولهما على شواطئ مدينة مالبيو الأمريكية في لحظات رومانسية.وظهر مارتن البالغ من العمر 40 عاما وهو يحتضن ويتغزل في نجمة فيلم "fifty shades darker" البالغة من العمر 25 عامًا، مرتدية فستان قصير منقوش بالورود.الجدير بالذكر أن داكوتا جونسون تنتظر عرض فيلمها الجديد "fifty shades freed" الجزء الثالث من سلسلة أفلام "fifty shades grey" مع النجم العالمي جيمي دورنان.ظهر النجم العالمي زين مالك في فيديو نشرته حبيبتها عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد احتفالا بعيد ميلاده الـ25 عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" بتاتو على صدره على شكل عين "جيجي".وأبدى عدد من جمهور الثنائي الشهير عن إعجابهم بالفكرة التي أعربت عن مدى حب النجم البريطاني لعارضة الأزياء الفلسطينية البالغة من العمر 22 عامًا.يشار إلى أن جيجي وزين مرتبطان منذ عامين وتشهد علاقتهما استقرارا كبيرا، وأيضا علاقات أسرية جيدة بين عائلتين الثنائي الشهير.علقت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز على واقعة اتهام زوجها النجم العالمي مايكل دوجلاس بالتحرش بأحد الفتيات اللاتي يعملن في مكتبه الخاص خلال الندوة التي اقيمت لفيلمها الجديد " Cocaine Godmother: The Griselda Blanco Story".وقالت كاثرين إن هي ومايكل من أكثر النجوم الذين دعموا الحملات المناهضة للتحرش الجنسي ودعم ضحايا تلك الأعمال المشينة، لافتة إلى أنها لا تصدق أن يقوم زوجها بذلك الشيء.ورفضت النجمة ذات الأصول البريطانية التعليق على البيان الذي أصدره "دوجلاس" لنفي ما يتردد على لسان الفتاة المذكورة، لافتة إلى أنها لا تريد أن تدخل في أمر يخص حياته الشخصية.