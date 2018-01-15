مدير مباحث العاصمة لـ«صدى البلد»: لا تعديل في خطط تأمين الكنائس

أكد اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، أنه لا يوجد أي تقصير أمني في تأمين الكنائس، مشيرا إلى أن قوة تأمين كنيسة مارمينا بحلوان أحبطوا كارثة محققة.



وأشار "منصور" في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أن قوة تأمين الكنيسة نجحت في إحباط كارثة محققة فتم غلق البوابة الرئيسية خشية اقتحامها، فيما تم التعامل الفوري من قبل القوات تجاه الإرهابي بدليل استشهاد أمين شرطة وإصابة زميله جراء تبادل إطلاق الرصاص.



وأوضح أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، كرّم القوة الأمنية لإحباطهم الهجوم وردع الإرهابي، وأنه لا يوجد أي تعديل في خطط تأمين الكنائس‪‪ .